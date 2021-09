El CB Marbella presenta a su dúo balcánico Mutic-Nedeljkovic

El Hotel Lima Marbella fue testigo el jueves por la mañana de la presentación oficial de Lazar Mutic y Bogdan Nedeljkovic como nuevos jugadores del CB Marbella. Acompañados por el director deportivo del club azulón, Davor Matkovic, ambos jugadores repasaron sus primeras semanas en la ciudad y sus aspiraciones tanto personales como colectivas en el equipo.

Arrancó tomando la palabra Davor Matkovic, agradeciendo la compañía de los medios de comunicación y explicando cuáles son sus impresiones tanto con Mutic como con Nedeljkovic. Matkovic comentó que “desde el primer día que nos pusimos en contacto con Lazar tuvo ganas por venir. No hizo falta convencerle, porque nos conocíamos y coincidimos en Madrid hace muchos años, donde ganamos incluso el Campeonato de Madrid con Torrelodones en 2016”. Sobre el bosnio dijo que “es un jugador que tiene mucho nivel y que nos va a aportar muchas cosas”, incluso bromeó diciendo que “tengo mucha relación con su familia, y si no hubiera querido venir a Marbella hubiera llamado a su madre y el problema se acababa”.

El jugador, por su parte, analizó su llegada a “una ciudad que me encanta, que me ha acogido muy bien y en la que me siento bien. Esta experiencia me va a servir para demostrar muchas cosas, tengo muchas ganas de que empiece la competición porque tengo confianza en este grupo. Jugaré donde quiera Rafa Piña, con jugar soy feliz, no importa donde”.

Para Nedeljkovic tuvo también palabras positivas. “Jugador muy joven, que puede jugar tanto de tres como de cuatro, pero es dentro de la pintura donde tiene muchísimas virtudes. Además puede tirar de fuera y eso es importante”. Así, el serbio se mostró “contento con esta experiencia, la primera en España. La ciudad es muy bonita y el equipo trabaja muy bien. Quiero ayudar mucho, crecer como jugador y aprender de todos”.