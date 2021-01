El CB Marbella recibe al Ciudad de Ponferrada (18:00)

La LEB Plata regresa este domingo (18:00 horas) al Pabellón Carlos Cabezas con uno de esos partidos que todo el mundo tiene marcado en rojo en el calendario. El CB Marbella recibe a un viejo conocido, el Cat&Rest Intragas-Clima Ciudad de Ponferrada, con el objetivo de subir un peldaño en la clasificación y hacerse dueño de la cuarta plaza. Tras el triunfo del miércoles ante CAM Enrique Soler y con el nuevo año echando a rodar el conjunto azulón llega con ilusiones renovadas.

El equipo berciano llega a Marbella con un triunfo más que los de Piña. No será tarea fácil llevarse el partido, ya que los de David Barrio son uno de los equipos más complicados de tumbar del Grupo Oeste de LEB Plata. Además, Ponferrada no trae buenos recuerdos para un Marbella que puede decir que es su bestia negra. En la última temporada en Liga EBA, ya en la fase de ascenso que precisamente organizaron los de El Bierzo, el Ciudad de Ponferrada le ganó la partida a los azulones, al igual que el partido de la segunda vuelta de la temporada pasada ya en Plata en el Lydia Valentín donde ganaron 85-70. Es por eso que no trae buenos recuerdos, pero se espera que esta vez sea distinto.

La idea es sumar el séptimo triunfo y empezar a coger colchón y balance positivo en la clasificación. El equipo está en plenas condiciones, sin lesionados y con confianza. Para Rafa Piña “ellos vienen en clara dinámica ascendente, con jugadores que están a muy buen nivel como Ferrando o Steel. Nosotros tenemos que hacernos fuertes en casa, intentar no perder ninguno más en Marbella. Eso nos dará mucha más confianza”. En cuanto a los objetivos en este mes de enero, Piña asegura “que buscaremos entrenar con mayor regularidad, con mucho más ritmo. Hasta ahora ha sido difícil por la acumulación de tantos partidos, de viajes y de problemas físicos. Eso nos va a ayudar a seguir creciendo”.

Este encuentro será el último de la primera vuelta que el CB Marbella dispute como local, ya que el próximo 9 de enero cerrará la primera parte de la temporada en la capital de España ante CNS Alcobendas. Como cada fin de semana las entradas se pondrán a la venta en taquilla desde hora y media antes del encuentro, teniendo que entregar cada asistente en la puerta el formulario de localización obligatorio, que puede descargar en el siguiente enlace:

FORMULARIO LOCALIZACIÓN COVID