El CB Marbella viaja a Ponferrada para un partido clave (19:00)

Durísima salida del CB Marbella para la penúltima jornada de la liga regular, que tendrá que viajar hasta Castilla y León para enfrentarse en la jornada inter semanal al Cat&Rest Clínica Ciudad de Ponferrada (19:00 horas) en el Pabellón Lydia Valentín. Los azulones tendrán por delante el reto de ganar en una ciudad en la que no han conseguido vencer al equipo local desde que en el año 2019 se enfrentasen en Liga EBA en la Fase de Ascenso celebrada en El Bierzo.

Ambos equipos se encuentran en una situación privilegiada a falta de dos partidos para el final de la primera fase. El equipo berciano ya es matemáticamente equipo de Play Off, mientras que los pupilos de Rafa Piña dependen de sí mismos para conseguir una de las plazas para pelear por jugar en LEB Oro la próxima campaña. Si los azulones ganan uno de los dos encuentros que le restan -Ponferrada en este caso y el domingo en casa contra NCS Alcobendas- conseguiría meterse entre los ocho mejores del Grupo Oeste y solo faltaría por cerrar qué puesto ocuparía en la clasificación. Por detrás pelearán también Zentro Basket (10-13 actualmente, con un partido menos) y CAM Enrique Soler (9-12 y cinco partidos menos), ambos con el average ganado al CB Marbella pero que tienen que ganarlo prácticamente todo para poder superar al equipo marbellí. No obstante, las cábalas no sirven si el CB Marbella no gana al menos uno de sus dos encuentros, que es el camino más fácil, o sus rivales inmediatos pinchan en dos de sus tres partidos en el caso de los madrileños y en tres de sus cinco encuentros en el caso de Melilla.

El objetivo del CB Marbella en su visita a Ponferrada no es otro que ganar. Así lo afirma Rafa Piña, técnico del equipo, en la previa del encuentro. “La victoria contra Zamora nos posibilita estar mucho más frescos mentalmente. Las derrotas anteriores no eran tanto por lo físico, sino más la parte mental. Ellos son muy fuertes en casa y nosotros arrastramos algunos jugadores con molestias, pero no vamos a renunciar a poder ganar en una pista que no se nos ha dado bien históricamente”. Para el marbellí, “el viaje es muy largo, pero intentaremos que eso no nos condicione. Estas últimas jornadas todo el mundo puede ganar en cualquier pista, lo estamos viendo en los resultados que se están dando y nuestro objetivo es estar lo más arriba posible en la tabla. Eso pasa por ganar los dos partidos que nos quedan y cerrar de una vez el Play Off”.

El partido jugado en el Carlos Cabezas cayó del lado visitante por un apretado 92-95 que se decidió en la prórroga. El CB Marbella tuvo muchas opciones de llevarse el partido, pero no le acompañó la suerte en los instantes finales y arrancó el año 2021 con derrota. En esta ocasión el average volverá a ser determinante, ya que en caso de empate a victorias tras la jornada 26 los azulones se colocarían un puesto por delante de Ciudad de Ponferrada.

La expedición viajó en la madrugada del martes hacia Castilla y León para descansar en el Hotel Temple Ponferrada hasta que el miércoles, a las 10 de la mañana, realicen la sesión de tiro previa al partido en el Lydia Valentín. Tras el encuentro se regresará a Málaga, con hora estimada de llegada a las 09:00 de la mañana del jueves.