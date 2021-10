El CB Marbella rinde visita a un colista inesperado (12:30)

Peligrosa salida para el CB Marbella en la cuarta jornada de la Liga LEB Plata. Los marbellíes visitan la difícil pista del Reina Yogur Clavijo (12:30), uno de los equipos con mejor plantilla de la categoría pero que camina como colista de la competición tras no haber estrenado aún su casillero de victorias. Así, el Marbella está ante la oportunidad de cambiar la imagen que dio el pasado sábado ante Círculo Gijón Baloncesto, con quien perdió por la friolera cifra de 31 puntos como local, y puede hundir más todavía al conjunto riojano.

Los azulones saben que no hicieron las cosas bien en la jornada anterior y quieren resarcirse del bajón anímico de cosechar una derrota así en una pista en la que el año pasado no le fueron demasiado bien las cosas. No obstante, cada temporada es un mundo y quien llega con algo menos de presión al encuentro es el equipo de Rafa Piña. Con un triunfo en la primera jornada ante Navarra aún no se encuentra en una situación para alarmarse, mientras que Reina Yogur Clavijo tiene la ansiedad de tener que sumar sí o sí para no empezar a distanciarse de la zona noble de la tabla. Sin embargo, las derrotas ante Tizona Burgos, Zornotza y Ponferrada no cambian el rumbo de equipo logroñés, que tiene la firme idea de aspirar a estar en Play off al final de la fase regular.

La semana de trabajo ha sido intensa, tanto en pista como en el gimnasio Plaza del Mar Centro Wellness y en la sala de video, donde se visualizaron todos los errores del encuentro ante Gijón para corregirlos en cada una de las prácticas.

Reina Yogur Clavijo está entrenado una temporada más por Jenaro Díaz. Cierto es que han perdido varias de sus bazas ofensiva esta temporada con respecto a la anterior, pero se han reforzado con un plantel que aspira a pelear por el ascenso. Desde Albacete llegó Anton Bouzan, que ya se enfrentó a Marbella en la fase de ascenso de la temporada pasada, y Gerard Jofresa ha sido otra de sus incorporaciones, ésta de Liga EBA, desde Ourense. Ambos son de los más activos en la faceta ofensiva de los riojanos, con 10 y 11 puntos de media respectivamente. También llegó a Logroño Alejandro Rodríguez, que dejó Morón para enrolarse en este proyecto ganador y al que aporta 8,3 puntos por encuentro, que junto a sus 5 rebotes de media le hacen ser un jugador importante. En un lugar más secundario, Oleksii Soloviov. Siguen defendiendo la camiseta riojana jugadores como Javi Marín -no está teniendo continuidad en este inicio de temporada-, el ucraniano Yevgen Sakhniuk -14 puntos de media-, Alfred Ott, y el gigante Thomas Hampl. Junto a ellos, Miguel de Pablo -10,3 puntos-, o el interior Rodri Gómez. Inédito queda Guillermo Bastante, ex de Zentro.

Rafa Piña pasó por la previa del partido hablando del conjunto riojano, del estado anímico del equipo y de la situación clasificatoria. Para el técnico marbellero, “es el primer viaje largo que tenemos. Clavijo es un rival muy, muy duro, en el que su situación en la clasificación no responde al potencial que tienen. Ese es uno de sus mayores peligros. Ir con cero victorias les hace aún más peligrosos de lo que son. Es uno de esos equipos que, como nosotros, no está aún al 100% ni en forma ni en juego y eso se paga con algunas derrotas en el inicio de temporada”. Sobre los azulones, cree que “es normal que el inicio de semana haya sido duro después de un partido como el de Gijón, a nadie le gusta perder y que sea de esa forma, pero estamos con ánimos. Hemos trabajado muy bien y vamos con la idea de intentar sumar un triunfo importante en una pista muy difícil. Ganar en esta competición fuera de casa se da pocas veces y tenemos que pelear cada oportunidad que tengamos”.

La expedición azulona viajó a Logroño en la madrugada del viernes al sábado, para hacer del Hotel Zenit Logroño su cuartel general hasta el encuentro a las 12:30 en el Palacio de los Deportes de La Rioja.