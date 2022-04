Rocío Campigli-Paula García, el primer muro del Costa del Sol

Un viejo axioma del balonmano dice que "se descansa en ataque y se aprieta en defensa". En el 40x20 se avanza tácticamente y en el scouting cada vez más. La defensa permite correr, además de cerrar la portería, lo uno lleva a lo otro. En el Costa del Sol, la pareja de cierres la conforman las pivotes Paula García y Rocío Campigli con la ayuda creciente de la joven Almudena Gutiérrez. Es el primer muro de seguridad del equipo antes de que Merche Castellanos, seguramente la meta nacional más en forma, actúe. Su duelo en San Sebastián en la Copa del Rey ante Silvia Navarro, compañera de selección, será de órdago.

Campigli y García se conocen bien, son casi tres temporadas completas. "Cuando un equipo está bien cohesionado y defiende junto, la comunicación es mejor. A veces le digo a Roca 'habla tú' cuando yo estoy ya fundida y ella manda y al revés. Es la tercera temporada defendiendo juntas. Almudena también lo hace muy bien, mejora muchísimo. Estamos preparadas, bien compenetradas todas. Tenemos ese reto de demostrarnos a nosotras que Rocasa no es imbatible. También sabes que si no llegas está Merche y baja el telón. Está en un momento extraordinario Cuanto más fácil se lo pongamos más parará. Pero aun así es muy grande, tiene mucha experiencia. Ante este tipo de partidos todas nos crecemos", reflexiona la almuñequera Paula García, internacional en su día y que este año ha tenido continuidad sin lesiones: "Cuando llegué de Rumanía me pasó el tema de la espalda. La temporada pasada tuve un traumatismo en el dedo en Valladolid y los deportistas jugamos con eso. El problema en la espalda no es mecánico, convivo con él, me permite jugar y creo que estoy aportando al equipo".

"Almudena un poco menos, es más chica, pero está aprendiendo mucho sobre la táctica defensiva. Lo compensa a nivel físico, es la más alta y es una máquina, es espectacular, cubre mucho espacio con los brazos. Con Paula llevamos casi tres años juntas defendiendo en el centro y eso se nota. Ella también tiene normalmente a Doiro al lado o a Sole. Yo tengo a Isa y Espe y llevo cuatro temporadas con ellas. A veces esa comunicación falla porque no puedes hablar porque estás en modo ahorro de energía, pero ya tienes la intuición de hasta dónde llega la otra y puedes forzar tú", relata Roca Campigli, que ya ha renovado para cumplir su quinta temporada en Málaga. La jugadora argentina, olímpica con su país, da la proverbial garra de sus orígenes al equipo y no hace prisioneras.

"Venimos en una buena dinámica, aunque nos toca en el cruce el equipo que se nos atraganta esta temporada, el Rocasa. La Copa es un torneo especial, como en estos últimos años va a estar igualada. Es positivo cara a la final europea acabar con buenas sensaciones. Es incómodo jugar tantas veces contra el mismo equipo y, en este caso, tan seguido y con títulos de por medio. Lo que hablamos es que no hay tantas cartas boca abajo. Podemos ellas o nosotros plantear algo diferente, pero las jugadoras somos las mismas, así que quien compita mejor se lo llevará y la final", reflexiona Paula García sobre el momento del equipo antes de llegar a la Copa, algo que comparte Campigli: "Llegamos muy bien física y mentalmente. A nivel físico estamos espectacular, estamos recuperando lesionadas, las que no fuimos a la selección trabajamos parte física y sufrimos pero ya se agradece después. A nivel mental ayuda que Sara y Rojas vuelvan, que vayan volviendo lesionadas. Tenemos una línea de victorias en Liga y Europa muy buena. Tenemos que usar esa bronca que tenemos por haber perdido tres veces con ella. Tenemos esa espinita con los partidos de Liga que perdimos".

Hay ganas de tumbar al Rocasa, que en Alhaurín de la Torre desarboló por completo a las malagueñas en la ida de la Liga. En la vuelta fue algo mejor, se compitió hasta el final. Es la línea que se pretende continuar. Ambas coinciden en los puntos fuertes del rival. "Su lanzamiento exterior, es el equipo con el tiro más potente de la Liga. Es lo más incómodo de defender para nosotras. En la liga española es de lo que más carecemos y entonces te cambian un poco los esquemas. Su portería, con Silvia Navarro, siempre para, no importa los años. Su conexión con el pivote es muy buena, son un equipo completo. No son imbatibles aunque no le hayamos ganado. En la segunda vuelta casi lo conseguimos y es buen momento para corregir los errores del pasado. Va a ser un duelo a vida o muerte", señala Paula García, algo con lo que coincide Campigli: "Destacaría su lanzamiento exterior en ataque y Silvia Navarro en portería. Es también el nombre, que nos pesa mentalmente, el aura. Silvia también sus puntos débiles, entonces creo que nos tenemos que sacar ese fantasma de que está Silvia bajo portería, aunque a las otras les pasará con Merche lo mismo (risas). Tenemos mucha más calidad y podemos hacerle más daño. A nivel defensivo, intentar neutralizar su lanzamiento exterior, que es muy duro. Y confiar también en Merche. Es incómodo jugar tantas veces, es un poco pesado, tiene cosas buenas y malas. Venimos de las dos derrotas, este partido es clave ganarlo también para tener ese punto de confianza extra en Europa. Es verdad que en la vuelta allí en Liga competimos mucho mejor. Al final es casi como entrenas con tus compañeras, sabes si van por un lado o por otro. Tenemos que sacarle provecho, aunque lo intentarán también".

"Hay que tener más profundidad, en nuestro sistema defensivo las laterales ayudan y acompañan. Y cuando no, el bloque central para dar un pasito más lejos porque tienen un buen brazo en varias jugadoras. Más contundencia y que lleguen más molestas con las laterales enganchadas", explica Paula García sobre lo que hay que hacer para frenar ese lanzamiento. "Es clave la comunicación sobre todo con los doses de cada una al lado. Planteamos una defensa más profunda, de cortar algunos cruces para que no reciban. Si eso falla y nos lanzan por medio, tanto Almudena como Paula o yo tenemos la orden de llegar un poco más adelante para alcanzar ese brazo que está normalmente a 9, 10 o hasta 11 metros. Salir allí si es necesario para molestar más, que no es lo que hacemos con otros equipos. Nuestro límite suele ser 7-8 metros, pero ellas nos obligan a cambiar y salir más lejos", ahonda la argentina.

Campigli, plenamente integrada en Málaga, estima cómo ha evolucionado el club en los últimos años, algo que le ha llevado a renovar por una campaña más: "El crecimiento del club es increíble desde que llegué hasta hoy. A nivel profesional, eso te exige. El mismo club crece a nivel de afición, de condiciones para nosotras, de seguimiento de medios. Nos unimos y queremos más, es una comunión y cada una aporta lo que tiene. Es lo que hizo renovar un año más. Será la quinta. El equipo está casi completo más las nuevas incorporaciones. La continuidad da mucho. Hay un dicho que "equipo que gana no se toca" y eso el club lo hace muy bien. La confianza es grande, yo sé cómo responde el resto. Ellas saben que yo puedo y te obliga a no flaquear. Tenemos experiencia en competiciones internacionales, hasta las más jóvenes están en selección. Somos muy competitivas y eso da una confianza tremenda". Es el mensaje de la Roca Campigli. Junto a Paula García y Almudena Gutiérrez forma el primer muro del Costal del Sol.