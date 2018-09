Carla Suárez cae otra vez en cuartos

La española Carla Suárez volvió a quedarse con una espina clavada al no poder alcanzar su primera semifinal de Grand Slam por la derrota que sufrió con la estadounidense Madison Keys en el duelo de los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

Suárez, número 24 del mundo, se vio superada por Keys, que necesitó una hora y 23 minutos para imponerse por 6-4 y 6-3 y asegurarse así su quinta semifinal de Grand Slam. Su rival en el cruce será la japonesa Naomi Osaka.

Después de seis oportunidades sin poder concretarlo -tres en Australia, dos en Roland Garros y la restante en Nueva York-, Suárez aspiraba vencer a Keys para conseguir el ansiado pase a las semifinales de un grande.

"Ya no me gusta la sensación de estar en cuartos o perder en cuartos y decir que fue una buena semana. Al final me van a decir Carla Suárez, la de los cuartos de final, y no quiero que se me recuerde así. Me gustaría pasar esa barrera", se lamentó la española.

Sin embargo, ayer chocó contra el nivel de acierto de la decimocuarta favorita, a quien nunca pudo vencer en cuatro enfrentamientos y a quien no le tembló el pulso para imponer su potencia y quedarse con la victoria, en una pista Arthur Ashe más ruidosa que de costumbre, lo que no es poco decir. Tanto que la española de 30 años se quejó frente al árbitro por el murmullo que no cesaba en ningún momento: "Se sentía muchísimo. Me quejé dos o tres veces, pero me podía haber quejado mil".