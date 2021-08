Carla Viegas estará en European Challenger sub 16 con España

La cantera del CAB Estepona sigue dando alegrías, en este caso con la figura de la exterior de San Pedro de Alcántara Carla Viegas, que este lunes hará su debut en competición oficial con la selección española tras pasar el corte definitivo de cara a la disputa del U16 Women’s European Challenger que se celebrará en la localidad gaditana de San Fernando y en el que el combinado nacional buscará uno de los dos billetes para la Copa del Mundo U17 que se disputará en Debrecen (Hungría) el verano de 2022.

Viegas, excelsa tiradora y habitual en las concentraciones de selecciones autonómicas y nacionales desde temprana edad, comenzó la preparación para este U16 Women’s European Challenger el pasado 19 de julio en Barcelona junto a otras 17 compañeras de generación bajo las órdenes de Cristina Cantero y sus ayudantes (Roberto Hernández y Jacinto Carbajal). La seleccionadora egabrense, tras una semana de trabajo, redujo la lista a 15 jugadoras que, desde el pasado lunes, día 26, trabajan e San Fernando (Cádiz) para preparar el torneo, anunciándose el corte definitivo a pocas horas del inicio del evento.

Además de la jugadora del CAB Estepona, representarán a España Iyana Martín (Siglo XXI), Paula Tirado (Germans Homs UE Mataró-Femení Maresme), Laia Conesa (Siglo XXI), Sofía Alonso (CB Ponce Valladolid), Judit Valero (Barça CBS), Habtenesh Calvo (Movistar Estudiantes), Anna Guillem (Snatt's Femení Sant Adrià), Blau Tor (Siglo XXI), Ariadna Termis (Siglo XXI), Quuen Ikhiuwu (Laboratorios Ynsadiet Leganés) y Awa Fam (Valencia Basket).

Viegas será la única andaluza en la lista definitiva después de que la granadina Cristina Sánchez (Siglo XXI) y la malagueña Rocío Ramírez (Unicaja Andalucía) no lograran entrar entre las 12 jugadoras que disputarán el torneo. La jugadora del CAB Estepona lucirá el número 13 y será junto a Conesa y Termis la única con experiencia en Liga Femenina 2 y única representante de la próxima Liga Femenina Challenge.

Será el primer campeonato oficial para las jugadoras de la generación de 2005, por lo que todas las selecciones llegan con pocas referencias del resto de equipos y será el torneo el que vaya situando el nivel y aclarando si el objetivo de clasificación para el Mundial es más o menos complicado. Los rivales de España serán Ucrania, Serbia, Croacia, Lituania y Hungría, jugando siempre a las 20:30 horas, de lunes a sábado, y con ese orden de enfrentamientos. El jueves será jornada de descanso y todos los partidos se podrán ver por el canal de Youtube de la Federación Española de Baloncesto.

La seleccionadora nacional U16, en declaraciones recogidas por la FEB, aseguró que afrontar el torneo con “mucha incertidumbre” al no conocer el nivel como conjuntos y solo “algunas individualidades”, sobre todo de jugadoras “que ya han destacado en el U18 y que en categorías de formación han marcado diferencias”. La idea es clara: lograr una de las dos plazas para el Mundial. “Sabemos que el formato no es fácil porque nos ha tocado el organizador de la Copa del Mundo U17 y en este Challenger sí entra en juego la clasificación para esta cita. Si Hungría queda entre los dos primeros nos viene bien, pero si no, tendremos que pelear por una única plaza”, explicó antes de apuntar que sus esfuerzos durante la preparación se centraron en “crear un grupo fuerte que crezca ante las debilidades” y que su intención es “ser muy intensas en defensa, jugar con un ritmo muy elevado y sobre todo ser auténticas pesadillas atrás”. Por último, definió a la generación del 2005 como “una promoción completa” con “gente pequeña, intermedia y grande de mucha calidad. Todas las posiciones están muy bien cubiertas. Si todo va por el buen camino puede ser una generación que pelee por objetivos bonitos en el futuro”.