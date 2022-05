Carmelo Urbano y Natalia Fischer se exhiben en Arriate

La Serranía de Ronda ha sido testigo de la última prueba puntuable del XXIV Circuito Provincial de Ciclismo Diputación de Málaga en su modalidad de cross country maratón. La prueba ‘Villa de Arriate’ no ha defraudado a nadie para clausurar de forma brillante este apasionante circuito que ha recorrido las localidades de Istán y Ronda antes de darse por finalizado en este acogedor municipio. Los 59 kilómetros propuestos por el C.D. Los Mismos han hecho disfrutar y sufrir a todos los bikers por partes iguales en una jornada de auténtico mountain bike. Tuvo vencedores de mucho postín, con las figuras de Carmelo Urbano y Natalia Fischer, corredores de muchísimo nivel.

Salida temprana para evitar las horas centrales del día en la que, tras un breve tramo neutralizado y conformarse las pertinentes parrillas, se desataron todas las hostilidades. Los primeros kilómetros de tanteo en una zona de muchos toboganes el pelotón se fue desgranando con lo más selecto. El primero en poner un punto más y marcharse en solitario fue Carmelo Urbano (C.D. Supermecados Froiz), quien coronó el Cerro de la Salina en primera posición con cierta ventaja sobre sus inmediatos perseguidores.

No obstante, desde atrás no se tiró la toalla y en un arriesgado primer descenso fue neutralizado formándose un grupo cabecero que quedaría reducido a tres corredores con la incorporación de los dos corredores que lideraban y se jugaban la clasificación general. Andrés Sánchez (C.C. Navalagrulla) y Miguel Gómez. Entendimiento reducido a numerosos intentos de romper la armonía del grupo. No sería hasta el punto kilométrico 42 cuando un duro y seco ataque de Urbano en la subida al Puerto de Sarabardo le llevaría a cabeza de carrera que no abandonaría hasta la línea de meta para superar los 1573 metros de desnivel positivo acumulado en un tiempo de 2h32’09”. Imponente victoria de Urbano a una velocidad media superior a los 23 km/h que le mantiene activo en competición tras una lesión que le ha dejado apartado unas semanas.

Sin embargo, detrás se seguiría jugando la otra carrera, la clasificación general. Igualdad máxima que no sería desempatada hasta los metros finales recayendo sobre el actual líder de Olvera, Andrés Sánchez. Miguel Gómez, buen conocedor del terreno, obtuvo un brillante tercer puesto élite que le llevaría a la medalla de plata en la general del Circuito.

Trabajadísima victoria en máster 30 de Miguel Ángel Gálvez (C.C. Al-Andalus) quien en esta ocasión pudo imponerse a su compañero de club Jose Manuel Pabón por una diferencia superior al minuto.

Importantísimo triunfo de Alejandro García (C.D. Eshmun Sport Clinic) en máster 40 que le lleva a conseguir de forma provisional el triunfo en el circuito.

Con mano de hierro, una vez más, se impuso el austriaco Reinhard Woisetschläger en máster 50 cuya irrupción a finales de la pasada temporada ha causado sensación al posicionarse de forma regular en puestos muy altos de las distintas clasificaciones generales de las pruebas en las que ha participado.

Muy buena la ‘puesto a punto’ de cara a los objetivos más inmediatos el llevado a cabo por parte de Adrián Díaz (C.D. Eshmún Sport Clínic) que se alzó con un merecidísimo triunfo en sub 23.

No hubo margen para la sorpresa en la categoría júnior donde el líder de la general, Javier Ternero (C.D. Francisco Ternero Sport), se impuso con solvencia y autoridad.

Finalmente cierra con triunfo su paso por este circuito el líder de la general en máster 60. Pedro Naranjo (C.D.C. Los Jululus) saldó con triunfo su participación en Villa de Arriate para alzarse con la general del circuito.

Por su parte en féminas la victoria general recayó sobre la élite Natalia Fischer (BH Templo Cafés UCC) quien no dio opciones ningunas a sus rivales consiguiendo un nítido triunfo en el que marcó un tiempo de 2h52’47”. La actual campeona de Europa hizo acto de presencia en esta prueba tras un tiempo de inactividad motivado por lesión y enfermedad que le llevó a sufrir para ir ganando kilómetros de competición de cara a los dos objetivos más inmediatos: la próxima Copa del Mundo y los próximos Campeonatos de Europa XCM.

Tras proclamarse el día anterior campeona andaluza de la modalidad olímpica en Dalías, concluye su participación también con triunfo la máster 50 Fabiola Muñoz (C.D. Kanina Bikes). Cerraría el podio de la general la máster 30 Sandra Coronado (C.D. Ciclismo Mijas), que a la postre subiría a lo más alto de su categoría.

Concluiría su participación con triunfo en máster 40 la corredora Marta Calderón (C.C. Bezmiliana).