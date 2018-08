Carolina Marín arrasa ante Sato y pasa a cuartos de final

La campeona olímpica Carolina Marín se impuso cómodamente a la japonesa Sayaka Sato en los octavos de final del Mundial de China, en un partido que se resolvió en dos sets (21-7, 21-13).

Sato, número 17 del mundo y decimoquinta cabeza de serie del torneo, no logró superar a la onubense, dos veces campeona mundial (2014 y 2015) y que actualmente ocupa el puesto número ocho en la clasificación del mundo.

Marín aterrizó en China habiéndose proclamado recientemente campeona de Europa por cuarta vez -la tercera de forma consecutiva-, y busca salir victoriosa en la competición que se celebra este año en la ciudad china de Nankín.

La campeona olímpica en los Juegos de Río 2016 es la principal baza española en los vigésimo cuartos mundiales de bádminton. De hecho, ya es la única jugadora que se mantiene en competición después de las eliminaciones de Beatriz Corrales en primera ronda y de Pablo Abián y Luis Enrique Peñalver, que cayeron el miércoles en la segunda.

En un mensaje publicado a través de las redes sociales tras su debut en China el martes, en el que venció a la tailandesa Busanan Ongbamrungphan, Marín aseguró que se sentía "muy bien" con la estrategia que está siguiendo en China y con su propia forma física.

Ayer, tras su triunfo, la onubense comentó: "Me estoy encontrando muy bien, con mucha determinación. Tengo una confianza en mí misma que hace tiempo no tenía y que me está haciendo sentir fuerte.

Su próxima rival será la india Saina Nahwal, décima del mundo, que ganó a la filipina Ratchanok Itanon.