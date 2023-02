Carranque, terapia para el Antequera Costa del Sol (20:30)

El Antequera Costa del Sol supera el ecuador de la segunda vuelta y entra en la recta final de la temporada. No es una buena época para las malagueñas, que encadenan varias derrotas en estas semanas. Ganaron uno de los últimos seis partidos. Se aferran las panteras de plata a Carranque (esta jornada será en el viejo), donde este sábado reciben, a las 20:30 horas, al Adesal Córdoba. Un derbi andaluz para despertar para las de Jesús Márquez, que permanecen sextas en el Grupo 4 de la División de Honor Plata, aunque ya sin margen de error.

El entrenador analiza el duelo ante las cordobesas, que son quintas pero con una brecha mediante. «Es uno de los aspirantes a estar entre los dos primeros y estar en la fase de ascenso, se reforzaron muy bien. Tuvieron la mala fortuna de que los fichajes llegaron en la jornada tres y se dejaron puntos. Después fueron tomando vuelo hasta que se cruzaron con nosotras, les ganamos de uno allí. A partir de ahí encadenaron 10 victorias consecutivas, lo que habla del potencial del equipo. Ganaron al Ikasa o al UCAM Murcia y aspiran a estar ahí», reflexiona.

Habrá ausencias en las filas malagueñas. «Nosotras llegamos con muchísimas bajas otra vez, con muchos problemas. Lo bueno que tenemos es que estamos constantemente reinventándonos para dar ese plus al equipo para competir y estar a la altura de la competición. Hay que encontrar soluciones», cuenta el técnico: «Esperamos un partido muy físico, muy complicado. Siempre con bajas el equipo siempre ha dado la cara menos en esa última jornada. A nivel defensivo hemos bajado un montón, éramos el cuarto mejor equipo en defensa. Tenemos que volver a sentar las bases y construir. Llevamos tres partidos perdidos, pero no me cabe duda que cuando recuperemos a las lesionadas y encadenemos un resultado positivo volveremos a la senda de la victoria».