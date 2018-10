20.000 para celebrar los 40

Con el objetivo de inundar la ciudad de corredores y de solidaridad se ha dado a conocer una edición más, y ya van cuarenta, de la carrera urbana Ciudad de Málaga que se ha convertido en uno de los pilares del calendario deportivo malagueño. La sala Ámbito Cultural fue de nuevo el lugar elegido para la presentación de la prueba deportiva, que tiene el objetivo de repartir 30.000 euros a las cuatro entidades benéficas con las que colabora este año: la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, Unicef, Alcer y Palas para Todos.

Esta recaudación no sería posible sin la colaboración de todos aquellos que adquieren la camiseta oficial de la prueba, de la que se obtiene los fondos benéficos puesto que la inscripción es gratuita. La camiseta se podrá adquirir desde mañana en los establecimientos del Corte Inglés y tendrán un coste de cuatro euros, uno más que el año pasado y cuenta con una tirada de 9.000 camisetas. El acto de presentación de la prueba contó con la presencia de la concejala de deportes, Elisa Pérez de Siles, el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corrales; el director de El Corte Inglés de Málaga, Juan Escalza; y el presidente de la Federación Andaluza de Atletismo, Enrique López Cuenca. Todos ellos alabaron el papel solidario de la carrera y de su papel como reivindicadora de la importancia que tiene el deporte para la salud.

La carrera urbana Ciudad de Málaga contará con dos modalidades: la prueba de 10 kilómetros y la mini carrera. La primera de ellas partirá y finalizará en el Paseo del Parque. La organización espera batir la marca de los 20.000 participantes. Por su parte, la mini carrera cumple su 11ª edición y saldrá desde Martiricos para recorrer un total de tres kilómetros. Esta modalidad de la prueba nació para poder permitir a toda la familia participar y no para de crecer.

Todos los participantes que quieran inscribirse podrán hacerlo desde mañana en la página web www.fedeatletismo.net y tendrán como fecha límite el 20 de octubre; el día antes de la prueba, hasta las 15:00 horas. La recogida de los dorsales se harán en los distintos establecimientos de El Corte Inglés (avenida Andalucía, Bahía Málaga, Mijas Costa y Costa Marbella). En lo que al recorrido se refiere no presenta ninguna novedad hasta la fecha respecto al de la edición el año pasado, aunque Enrique López Cuenca advirtió: “Aún estamos pendientes de reuniones para saber si va a ver algún cambio, de momento no los hay. De producirse algún cambio afectaría al cajón de salida de los atletas federados, aunque todavía no hay nada seguro”.