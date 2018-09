Cayó dando guerra

Unas veces se gana, otras se pierde. Ayer le tocó lo segundo al tenista malagueño Alejandro Davidovich. Perder una final no es un buen trago. Pero caer dándolo todo quizás aminore ese sentimiento de derrota propio del subcampeón. No lo puso fácil Davidovich. Tuvo que sudar el de Buenos Aires para hacerse con el trofeo.

La final matutina del Challenger Szczecin (Polonia) tuvo como campeón al argentino Guido Andreozzi (108 del mundo). El partido se decidió en tres sets bastante ajustados. Davidovich, que ayer vestía de blanco sobre la tierra batida, no pudo ganar el primer set. Espabiló el malagueño en el segundo set y consiguió empatar la final. No obstante, Andreozzi supo mantener el tipo y no se puso nervioso ante un Davidovich que fue de más a menos en el último set del encuentro. Finalmente, el ex campeón de Wimbledon de la pasada edición no tuvo esa intensidad que si tuvo en el segundo set, en el que mejor estuvo el malagueño. Se fue en el marcador Andreozzi en el tercer set.

Nada que reprochar a Alejandro Davidovich que ha trazado un recorrido notable a lo largo del torneo polaco. Tuvo que jugar las rondas clasificatorias que pasó de manera sobresaliente. A partir de ahí, fue avanzando en las eliminatorias firmando duras y ajustadas victorias.

El malagueño ha logrado resultados contundentes como en la semifinal ante el alemán Rudolf Molleker (6-1, 6-2 y 6-2). Pero también ha tenido que sudar para llegar a la final. Contra el español Sergio Gutiérrez ganó por un ajustado 7-5 y 7-6 o el 7-6, 6-0 y 6-4 contra Quinzi.