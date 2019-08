El Ciudad de Málaga pierde ante el Conservas Alsur (18-21) en la Copa de Andalucía

El Conservas Alsur Antequera superó al Ciudad de Málaga por 18-21 en partido,correspondiente a la segunda jornada de la Copa de Andalucía, disputado en el Pabellón José Luis Pérez Canca, que transcurrió con máxima igualdad, aunque el choque se dirimió en los minutos finales para los antequeranos, que supieron administrar mejor el rendimiento físico, lo que le permitió finalmente llevarse el gato al agua.

Durante la primera mitad primó el equilibrio en el marcador entre ambosconjuntos. Si bien el Ciudad de Málaga anotó el primer gol del partido, enseguidareplicó el Alsur Antequera. Había intensidad en el encuentro, pese a tratarsedel segundo partido de pretemporada para ambos conjuntos. Los locales salieron deinicio con con seis jugadores de la temporada pasada más el gallego Moledo. Sin embargo, conforme fue avanzando el juego, el entrenador del cuadro capitalino, Curro Lucena, dio entrada al resto de efectivos para otorgar minutos a toda la plantilla, incluidos al juvenil Zapico, y a los jugadores del filial Roberto Muñoz y Henrik Khar.

En tablas (7-7) se llegó al ecuador de la primera parte. El Conservas Alsur queríadespegarse del marcador, pero el Ciudad de Málaga era el que respondía paraanotar la igualada. Y cuando todo parecía que se llegaría al descanso con empate, loslocales desnivelaron la balanza para irse a la caseta venciendo por el resultado de 12-11.

Ya en la segunda parte, el Ciudad de Málaga comenzó con un septeto totalmentenuevo. Esto es, con Fran bajo los palos, Zhukov, Álvaro Quintana, Xavi Castro,Cazorla, Palomeque y Rudovic, que fue sustituido un minuto después por Vidal, quienfue excluido nada más salir a la pista.

Con Rudovic nuevamente en la cancha, los de la capital consiguieron alejarse delmarcador en el minuto 5, al ir ganando por 14-11. En el 7 continuaba la renta de tres(15-12) para los locales. El Ciudad de Málaga atravesaba por su mejor momento. Encambio, el Conservas Alsur aprovechó varios errores defensivos de la escuadracapitalina para anotar dos dianas casi consecutivas y poner el electrónico en un ajustado 15-14. Transcurría, entonces, el minuto 11 y con todo por decidir. Regresó la igualdad que imperó en la primera parte. Los jugadores empezaban a acusar el calor sofocante y esto se apreció, sobre todo, a la hora de correr de los capitalinos, pues ya no había frescura en las piernas y se repetían los errores. Por contra, el Conservas Alsur parecía más entero, dado que supo correr, cuando tenía que hacerlo, y parar, cuando no era necesaria la puja, a fin de no castigar el físico en exceso, algo que se echó en falta en el Ciudad de Málaga, que llegó desfondado a los minutos finales.

Con el resultado de 16-15 se llegó al ecuador de la segunda parte. Y tras muchosminutos en los que el Ciudad de Málaga jugó por delante del marcador, el ConservasAlsur consiguió igualar la contienda (16-16) en el 18. Los locales defendían bien, peroempezaron a errar en ataque, lo que permitió a los antequeranos ponerse por delante (16-17) en el 20. En el 24, llegó de nuevo la igualada (17-17), pero los visitantes tuvieron un sprint final mejor que el Ciudad de Málaga, y, en consecuencia, la victoria fue para el Conservas Alsur por 18-21.

Tras el choque, el entrenador del Ciudad de Málaga, Curro Lucena, comentó quela competición está sirviendo “para dar minutos a todos los jugadores, para que siganmejorando, cogiendo confianza y compenetración” y añadió que su equipo tuvomomentos “muy buenos”. “Dominamos en el marcador por dos y tresarriba en la segunda parte, pero está claro que, con este calor, acusamos demasiado el cansancio. El partido se rompió al final, porque nos faltaron fuerzas, unido a la pérdida de balón en dos o tres ocasiones”, se lamentó.

Con este resultado, el cuadro de Antequera suma cuatro puntos en la Copa deAndalucía –pleno de triunfos– y el Ciudad de Málaga se queda con dos, mientras queArs Palma del Río y Cajasur Córdoba aún no han puntuado, aunque queda pendiente su encuentro, que se disputará este miércoles.

Los del capital jugarán su último envite de la Copa de Andalucía el próximosábado a las 20:30 horas, en el Palacio de Deportes Vista Alegre de Córdoba, ante el Cajasur, y el Alsur lo hará media hora antes, en el Fernando Argüelles, frenteal Ars Palma del Río. Una victoria de los antequeranos le dará el billete para la final dela competición, que se jugará el viernes 31 de agosto, en Estepa, contra el ÁngelXiménez-Avia, único representante andaluz en la Liga Asobal.