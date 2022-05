Clase magistral de Melero López en El Palo

Hubo alerta amarilla esta tarde en El Palo. Y también roja. Pero no fue por la amenaza de lluvia prevista, sino por el color de las tarjetas que el árbitro malagueño de Primera División Mario Melero López repartió entre los canteranos de El Palo FC tras una cercana charla en la que dio a conocer los aspectos más curiosos de su profesión como colegiado de élite. El encuentro se enmarcaba dentro del programa ‘El deporte va por barrios’, organizado por la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga y patrocinado por la Fundación “la Caixa” y la Diputación de Málaga, que cumplió con rotundo éxito su cuarta estación en el Campo de Fútbol Nuevo San Ignacio. Los jóvenes jugadores paleños cambiaron su jornada de entrenamiento por una masterclass en la que disfrutaron y aprendieron al conocer la persona que se esconde detrás de un árbitro de Primera, y tras la misma exhibieron con pasión las cartulinas firmadas que les entregaron. Las tarjetas también generan ilusión.

Fue un acto emotivo que tuvo además otros dos protagonistas especiales. De un lado el periodista malagueño Jorge Ramos, fallecido de manera trágica ayer martes mientras cubría una rueda de prensa en Antequera. La APDM, colectivo al que pertenecía Ramos, quiso brindarle un homenaje en forma de minuto de aplausos al principio del encuentro. Por otra parte, al final del acto, se le entregó una placa a Patricia Godoy, actual vicepresidenta de El Palo e hija de Juan Romero Godoy, carismático presidente de la entidad marinera hasta su reciente fallecimiento en el pasado mes de febrero. Fueron las notas emotivas del encuentro de El Palo, en memoria de dos personas que ya no están con nosotros.

Durante el acto, que duró algo más de una hora, y que fue conducido por el jefe de Deportes de Sur Sergio Cortés, Mario Melero López desgranó algunos aspectos de su rutina profesional: “La gente piensa que arbitrar son los 90 minutos del partido de fútbol, pero hay mucho trabajo detrás, muchas horas de entrenamiento”. Habló de su “buena” relación con los futbolistas que, según afirmó “cada vez van comprendiendo mejor la figura del árbitro”. “Los grandes jugadores son normales, siempre nos hablamos de tú y eso es importante, hablar con cercanía y normalidad”. Y también tocó un tema candente, la presión: “Siempre estamos rodeamos de polémica, pero casi todos los que arbitramos en Primera llevamos ya muchos años y estamos curados de espantos. No leo nada de prensa, termino un partido y no veo redes sociales. Hago una autocrítica mía y vuelvo a ver el partido, que es la mejor forma para mejorar. Hay días que han ido bien pero te equivocas en la decisión clave, ¿pero quién no se equivoca? Fallan los mejores jugadores, tiene derecho a hacerlo. En casa tomando pipas se ve de otra forma”.

Melero López contó algunas anécdotas del lugar, relacionadas con Fendi o Gabi, ilustres de El Palo, y recordó que comenzó con 16 años: “Mi padre al principio se lo tomó regular, pero tengo que decir que fui muy pesado y lo conseguí. Te puedo garantizar que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, lo recomiendo totalmente, nunca me he arrepentido”. Asimismo contó que colecciona pines de equipos de fútbol: “Tengo 1.500 sin repetir”. Además, confesó ser un futbolista frustrado. “Era mediocentro”, recordó durante la charla con Sergio Cortés.

Luego hubo turno para las preguntas más desenfadadas de los más pequeños. Habló de nombres propios. “¿Messi o Cristiano?”, le preguntaron. “Eso es como mamá y papá, cada uno son distintos y en función del equipo triunfan”, respondió. Destacó a Iniesta y a Casillas por su comportamiento, y de Sergio Ramos dijo que “tiene carácter y mucha experiencia, pero es muy profesional y con respeto”. También recordó divertido que ha sido uno de los dos árbitros que ha expulsado a Valerón en su carrera futbolística: “La segunda amarilla fue mal sacada por una entrada, se me cruzaron los jugadores y le saqué la tarjeta. Era tan bueno que no me dijo nada, pero no fue él”. Vivencias de más de 2.000 partidos pitados y uno del guarda especial recuerdo por su labor: “Un Valladolid-Numancia en Segunda que acabó 4-6. Fue un partidazo, muy bonito”.

Durante la charla también intervino la árbitra Eva Alcaide, que hace unos años fue acosada en un campo de fútbol, que recordó que Mario Melero fue quien le introdujo en el mundillo, una decisión “difícil” en casa: “Estaba a punto de meterme en un equipo de fútbol y justo esa tarde vino Mario a dar una charla de captación a mi instituto. Era el destino, le dije a mi madre. Y ha sido la mejor decisión de mi vida”.

“Siempre quise jugar al fútbol, no he tenido suerte, antes no había tantos equipos femeninos, en mi clase jugaba una niña al fútbol y se le tachaba de machorra y yo no quería eso”, siguió, añadiendo que “cada vez hay más árbitras, las mujeres estamos creciendo un montón”. Alcaide fue una de las caras conocidas del mundo del arbitraje que se dieron cita en San Ignacio para arropar a Melero, que estuvo acompañado además por José Jiménez del Real, delegado de árbitros en Málaga, por el árbitro de Segunda RFEF José María Aranda Delgado, y por los históricos asistentes Victoriano Giráldez Carrasco o Jesús Calvo Guadamuro, entre otros. Asistieron además Borja Vivas, director de deportes de la Diputación Provincial de Málaga; Sebastián Cervantes, delegado del Colegio de entrenadores de futbol de Málaga, o el consejero del Málaga CF Francisco Martín Aguilar y Sebastián Fernández Reyes ‘Basti’, de la Fundación del club blanquiazul, ambos con lazos con El Palo. Por parte del club anfitrión, estuvieron Patricia Godoy, vicepresidenta; Jorge Bermúdez, delegado; y el capitán de la primera plantilla ‘Lulu’. Le hicieron entrega al árbitro de una camiseta del primer equipo como recuerdo.

‘El deporte va por barrios’, impulsado por la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga con el patrocinio de Fundación La Caixa y la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga, se desarrolla mensualmente en barrios de la capital durante el primer semestre del año 2022 mediante charlas entre un deportista profesional y un periodista asociado de la APDM con un denominador común: la inclusión a través del deporte y el fomento de valores positivos ligados a la práctica deportiva.