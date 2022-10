Comienzan las Andalucía Youth Finals, antesala de la Copa Davis en Málaga

Las Andalucía Youth Finals, un torneo sub 14 en el que 8 clubes de tenis de toda Andalucía imitan el formato de la Davis Cup representando a cada uno de los países participantes, ya se vive en el Club de Tenis Málaga. Este sábado 29 de octubre arrancó la competición que finalizará con la gran final el domingo 30. El pistoletazo de salida lo han dado David Ferrer, director de las Davis Cup Finals, Pato Clavet, subdirector del torneo, y Noelia Losada, Concejala del Área de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Málaga. Los tres han asistido a una maravillosa jornada de tenis, de compañerismo y de juego en equipo, puro espíritu Davis Cup. Además, Ferrer y Clavet han impartido un clínic en una de las pistas, y se han instalado varias pistas de minitenis en el club para continuar con la iniciativa de Street Tennis que recorre Andalucía.



Las Andalucía Youth Finals son una competición mixta, organizada por Kosmos con la colaboración de la Federación Andaluza de Tenis y las instituciones de Andalucía, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga. Los equipos cuentan con dos chicos y dos chicas y se miden en un partido individual masculino, otro femenino y un dobles mixto, en duelos al mejor de tres super tie breaks (10 puntos) que garantizan la emoción y la diversión. Todos los participantes han recibido una entrada doble para poder asistir al Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga y vivir en directo la Davis Cup Final 8.



Tennis Health es una iniciativa de Kosmos que nació en 2019 y desde entonces han podido disfrutar miles de niños y niñas. Su objetivo es promocionar el tenis y promover sus valores, haciendo hincapié en los hábitos de vida saludables, demostrando su compromiso no solo con la organización de un evento tenístico del más alto nivel como las Davis Cup by Rakuten Finals, sino también con el deporte para los más jóvenes en el territorio donde se decide al campeón del mundo de tenis.



Entradas a la venta para el Croacia-España



El público español aún puede disfrutar de los suyos en el Martín Carpena el próximo 23 de noviembre a partir de las 16:00 horas. Croacia-España es uno de los duelos más atractivos de la competición, que enfrentará a dos países ganadores entre los más exitosos de los últimos tiempos, con dos y seis Ensaladeras conquistadas respectivamente desde el año 2000. El experimentado ganador de un Grand Slam, Marin Cilic, y el siempre combativo Borna Coric están entre los mejores 30 jugadores del mundo, mientras España cuenta con hasta cinco tenistas en ese nivel, entre ellos el líder del ránking mundial, Carlos Alcaraz. España se sentirá en casa en Málaga.