El Conservas Alsur Antequera no arranca (34-29)

El Conservas Alsur Antequera no pudo lograr la victoria en el pabellón Municipal Internúcleos ante el Fertiberia BM Puerto Sagunto. Los locales vencieron por 34-29 en un partido que se mantuvo durante gran parte muy igualado y no fue hasta el tramo final donde la renta se amplió en favor de los valencianos. Los antequeranos no fueron capaces de recortar en un marcador que cada vez se iba más lejos. No está siendo el arranque soñado para los de Chispi en esta vuelta a la plata y ahora se van al parón en blanco.

El partido comenzó con golpes de ambos lados, demostrando el potencial desde el perímetro con facilidad. Pero sería el Fertiberia BM Puerto Sagunto el que poco a poco haría mella en el marcador logrando poner distancia, principalmente basando su juego en una sólida defensa que el Conservas Alsur Antequera no pudo aplacar. Antes del descanso, la diferencia ya era de cuatro goles (17-13).

Tras el descanso, los locales supieron jugar con el marcador a su favor y no se pusieron nerviosos, mantuvieron el orden defensivo e incluso lograron ampliar aún más la distancia. Su portero, Dani Martínez, hizo también méritos con alguna intervención de calado. Los antequeranos ceden finalmente 34-29 y siguen sin estrenar su casillero de puntos.