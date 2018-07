Continúan los fichajes en el mercado de verano

No cesan los movimientos en el mercado de fichajes de Tercera División. Iván García Gallardo es la nueva incorporación del San Pedro. El jugador llega procedente del fútbol onubense. Se incorpora para reforzar la banda derecha y poder jugar tanto de extremo como de lateral.

Por otro lado, varias son las incorporaciones del Vélez. El club anunció el fichaje de Adrián Wojick que cuenta con una más que contrastada experiencia en la categoría pese a su juventud. Otra de las incorporaciones es Ángel, lateral derecho de 19 años que viene del Marbella. El último de los fichajes que se cerraron en el Vélez fue el de Diego Assandri. El italoargentino de 33 años vuelve a la entidad veleña, donde ya estuvo seis temporadas, procedente del Almuñecar City.

Otro de los clubes del Grupo IX que tuvo novedades ayer fue el Rincón. El club presentó a su nuevo entrenador, Carlos Díaz, un hombre de la casa que viene a sustituir a Bravo, que se va al Juvenil A del Málaga. "Me da un orgullo enorme el representar a una institución como es el Rincón desde el banquillo. Que una institución de Tercera División confíe en ti, con la edad que yo tengo y con la poca experiencia que tengo como primer entrenador, y te dé la llave de capitanear este barco es una alegría inmensa. Le estoy muy agradecido al club", declaró el técnico. En cuanto a los apoyos con los que cuenta de cara a esta nueva etapa profesional, afirmó tener tanto el de la plantilla como el de su predecesor.

Con relación a la confección de la plantilla, Carlos Díaz opinó que "a día de hoy, como la situación ha sido un poco rocambolesca, no he tenido tiempo de hablar con Bravo. Pero yo tengo confianza en esos jugadores que él quería que estuvieran en este equipo". "No descartamos tampoco el poder incorporar a algún jugador antes de que finalizara la temporada. Todavía no doy por cerrada la plantilla", remataba el técnico malagueño. Por último, el segundo entrenador de la entidad será Diego Gaona y Francisco de la Torre será el entrenador de porteros.