Copa Davis: "Esperamos que el público de Málaga nos ayude y ojalá sea una fiesta"

No están en las finales de la Copa Davis en Málaga Carlos Alcaraz y Rafael Nadal, futuro e historia viva del tenis mundial, las dos mejores raquetas del mundo a día de hoy. Pero comparece un equipo español muy respetable. No tendrá nada fácil progresar desde el primer día en la competición, enfrente estará el miércoles una gran Croacia con otros dos Top 30 y un doble letal. Pero es la gracia de la competición. Pablo Carreño, un ganador de Masters 1000, medallista olímpico y semifinalista de Grand Slam, es el líder del equipo. Junto a él estuvo Albert Ramos en la presentación del evento.

"Al final la Davis es una competición que apetece, gusta mucho jugarla. En Valencia no pude estar por lesión, pero tenemos un equipo muy completo, mis compañeros hicieron un gran trabajo y me dieron la opción de estar aquí. Esperemos que no haya ninguna baja más, con la de Carlos Alcaraz ya es bastante. Espero que todo salga bien, que el público de Málaga nos ayude a todos y ojalá que sea una fiesta y acabe con victoria", decía Pablo Carreño. El asturiano, que ha sido Top 10 y es el 13 del mundo actualmente (sólo Aliassime y Fritz le superan en el ranking de los participantes en el evento) juega bien en estas pistas, pero advierte de lo que habrá enfrente: "Croacia es de los equipos más peligrosos, tiene dos individuales muy bueno, con Cilic, que ha ganado esta competición y es jugador top, y Coric, que ha ganado Masters 1000, un doble que era número uno el año pasado, ahora top 5... No va a ser fácil, pero tenemos un equipo muy compensado con buenos jugadores en individual y dobles. Supongo que será igualado, pero pelearemos".

Albert Ramos, mientras, fue el quinto jugador elegido por Sergi Bruguera en detrimento del malagueño Alejandro Davidovich. "Estoy muy contento, siempre que te llama el capitán es motivo de alegría. Muy contento de vivir esta experiencia y ahora toca prepararnos al máximo todo el equipo, con el apoyo del público, hacerlo lo mejor posible y ganar la Ensaladera", decía el veterano tenista catalán, que piensa disfrutar a tope de la experiencia: "Es mi primera vez, está todo muy igualado, en tres partidos hay que estar muy metidos. Jugar en casa y tener el apoyo del público es importante para intentar sacar las eliminatorias".