La Copa Davis en Málaga trae la Andalucía Youth Finals

Las Davis Cup by Rakuten Finals que se celebrarán en Málaga del 22 al 27 de noviembre volverán a acercar el tenis a los más jóvenes con su programa Tennis Health. Esta iniciativa promociona el tenis y promueve sus valores haciendo hincapié en los hábitos de vida saludables, a través de un conjunto de actividades destinadas especialmente a niños y niñas. Andalucía, hogar de la Davis Cup by Rakuten Final 8, acogerá estas actividades en municipios de toda la comunidad.



La Plaza de la Encarnación de Sevilla fue la primera parada de los 6 Street Tennis previstos durante el próximo mes. Este sábado 8 de octubre entre las 11 AM y las 13 PM, un conjunto de pistas de minitenis llenaron la plaza para que cualquier niño o niña entre 4 y 16 años pudiera coger una raqueta y pasar un buen rato de deporte al aire libre. Además, regalos y sorteos para los participantes y sus familias. La misma iniciativa tendrá lugar en el Vial Norte frente a la Plaza de las Tres Culturas de Córdoba el domingo 9 de octubre entre las 11 AM y las 13 PM, y posteriormente en Granada el sábado 15, Marbella el viernes 28, Málaga el sábado 29 y Almería el sábado 5 de noviembre.



La segunda iniciativa del programa Tennis Health será las Andalucía Youth Finals, una competición de tenis por equipos en la que ocho clubes de todas las provincias andaluzas han sido elegidos para representar a los ocho países que disputarán la Davis Cup by Rakuten Final 8 en noviembre. Se celebrará en Málaga del 29 al 30 de octubre en el Club Tenis Málaga con jóvenes de categoría infantil (hasta 14 años), y los equipos estarán formados por dos niñas y dos niños, con eliminatorias compuestas por dos partidos individuales y un dobles mixto, en un formato dinámico y emocionante con el que se garantiza la diversión y el espectáculo, además de premios para todos los participantes, finalistas y ganadores.



Tennis Health es una iniciativa de Kosmos, que nació en 2019 y desde entonces han podido disfrutar miles de niños y niñas. Su objetivo es promocionar el tenis y promover sus valores, haciendo hincapié en los hábitos de vida saludables, demostrando su compromiso no solo con la organización de un evento tenístico del más alto nivel como las Davis Cup by Rakuten Finals, sino también con el deporte para los más jóvenes en el territorio donde se decide al campeón del mundo de tenis.