La final de la Copa de Oro Maserati concentra todas las miradas en Sotogrande

El 47 Torneo Internacional de Polo vivirá mañana viernes 31 de agosto la gran final de la Copa de Oro Maserati, el máximo trofeo que se disputa en esta competición, considerada una de las cuatro mejores del mundo. El Santa María Polo Club de Sotogrande se vestirá de gala para acoger este acontecimiento, que reúne a varios miles de personas. Lechuza Caracas y La Indiana se enfrentarán por el título en un partido de alto voltaje. La modelo y embajadora de Maserati, Nieves Álvarez, será la encargada de entregar la preciada copa. Y tras este apasionante encuentro deportivo continuará la diversión en el Club, con música en directo, eventos, propuestas gastronómicas, compras y atracciones infantiles.

La cita es a las seis de la tarde. Durante una hora y media aproximadamente ambos equipos lucharán en seis chukkers o tiempos por el oro de este Torneo Internacional de Polo. El ambiente será el propio de las grandes ocasiones, con las gradas, terrazas y palcos llenos de público. Un espectáculo para no perderse y que concentra todas las miradas en el municipio gaditano de San Roque. No faltarán autoridades y celebrities. La entrada para presenciar la final de la Copa de Oro Maserati de alto hándicap tiene un precio muy asequible: 10 euros.

La jornada promete ser inolvidable, porque junto al mejor polo del mundo, quienes visiten el Santa María Polo Club podrán continuar la diversión con varias ofertas de ocio. A las 20:30 horas dará comienzo un concierto del grupo malagueño Bert Blackmont & The Bucks, con influencias del Rock And Roll, Blues, Rhythm and Blues y el Country. Pero además de la música en vivo, hay anunciado otro original evento. Se trata de un show cooking, que realizará el afamado chef Paco Navarro, del restaurante Willy 1975 de Palmones (Cádiz), que preparará diferentes platos en el espacio de la empresa de diseño de cocinas Arq-Idea y Sabores del Estrecho, ubicado en el pabellón principal del Club. El espectáculo gastronómico estará acompañado de los vinos de González Byass.

De todo para todos

Estas dos actividades de tiempo libre son sólo una muestra del amplio programa de ocio que oferta el Torneo Internacional de Polo en paralelo a la competición. Y es que los espectadores tienen a su disposición diferentes espacios temáticos para pasar una agradable tarde y noche en estas instalaciones, que cuentan con extensas zonas ajardinadas y aparcamiento gratuito. Una de los lugares más concurridos cada día es el Shopping Village, que cuenta con tiendas de moda y complementos en los que encontrar artículos como vestidos, camisas, polos, sombreros, relojes o gafas de sol.

En el Gastro Garden hay diferentes establecimientos especializados de comida, como pizzas, hamburguesas, ostras, sushi, helados artesanales o el tradicional asado argentino. Prácticamente todas las noches hay actuaciones musicales para amenizar la velada. El día 1, coincidiendo con la clausura del Torneo, subirán al escenario Cubason. Los pequeños pueden jugar con total seguridad en la Kid´s Area, que dispone de atracciones infantiles atendidas por monitores. Y para quienes deseen prolongar la marcha hasta la madrugada está el After Polo, una disco-terraza ubicada en el mismo recinto, que es la más frecuentada en Sotogrande y que trae a los mejores DJs de la Costa del Sol.

El mejor polo del mundo

Sotogrande se convierte cada año en la capital mundial del polo. Un total de 18 equipos han participado en esta edición del Torneo Internacional de Polo, que comenzó el pasado 27 de julio y que se prolongará todavía hasta el sábado 1 de septiembre con la celebración de otras dos finales en diferentes niveles: la Copa de Oro Maserati de mediano hándicap y la de Copa de Oro Isolas 1892 de bajo hándicap. Cinco semanas de intensa competición, en las que también se han disputado las Copas de Plata Appeltiser y la de Bronce Estrella Damm, que conquistaron el equipo venezolano Lechuza Caracas y Dubai, respectivamente en su categoría máxima.

En este torneo compiten algunos de los mejores jugadores de polo del mundo. Es el caso de Facundo Pieres, Juan Martín Nero, David Pelón Stirling y Pablo Mac Donough, todos ellos incluidos en el Top Ten internacional de este deporte. Y junto a los polistas, los grandes protagonistas del polo son los caballos, cuya velocidad sobre la cancha puede alcanzar hasta los 60 kilómetros hora. Hasta 2.000 equinos han recalado en el Santa María Polo Club para esta competición, ya que cada jugador cambia constantemente de caballo durante un partido.

Para presenciar los encuentros con todo confort están los palcos y terrazas VIP, que disponen de atención personalizada, servicio de catering y una vista privilegiada de las canchas de polo. Además, las entradas Premium dan acceso a The 7th Chukker Club, local de copas con decoración de Roche Bobois y la mejor música del momento.