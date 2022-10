Cortes de tráfico y recorrido de la Carrera Urbana de Málaga

Una vez cerrada la inscripción de la 42 Carrera Urbana "Ciudad de Málaga", un total de 10.987 atletas tomarán las calles de Málaga este domingo 23 de octubre. De los mismos, 7.632 pertenecen a la habitual de 10 km, que comenzará a las 09:30 en la Avenida Andalucía (delante de El Corte Inglés), mientras que 3.355 se han inscrito en la MINI CARRERA, enfocada para todas las edades y tiene 4 kilómetros de recorrido. La participación se divide en: 4.826 Hombres y 2.806 Mujeres en la Urbana y en 1.962 hombres y 1.393 mujeres en la MINI CARRERA.

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad, informa de que este domingo, 23 de octubre, a partir de las 8:30 horas se procederá al corte de tráfico en determinadas calles de la ciudad por donde discurre la carrera.

Recorrido

La carrera de 10 kilómetros partirá a partir de las 9.30 horas con el siguiente recorrido: avenida Andalucía, Plaza Poeta Manuel Alcántara, avenida Andalucía, Plaza Manuel Azaña, calle Virgen de la Cabeza (vial de servicio), Obispo Ángel Herrera Oria, c/ Hilera, Puente de la Esperanza, c/ Manuel José García Caparros, Pasillo Santa Isabel, avenida de la Rosaleda, avenida Fátima, Pasillo Guimbarda, Pasillo Santo Domingo (punto de unión con la carrera de 4 kilómetros), Pasillo Matadero, avenida de la Aurora, glorieta Albert Camus, avenida de la Aurora, c/ Escultor Palma Burgos, avenida de Andalucía, Plaza del Poeta Manuel Alcántara y avenida de Andalucía.

MiniCarrera

Por su parte, la carrera de 4 kilómetros saldrá a partir de las 10.15 horas con el siguiente recorrido: avenida Andalucía, Plaza del Poeta Manuel Alcántara, avenida Andalucía, c/ Alcalde Tomás Domínguez, c/ Hilera, Pasillo Santo Domingo, Pasillo Matadero, avenida de la Aurora, glorieta Albert Camus, avenida de la Aurora, c/ Escultor Palma Burgos, avenida de Andalucía, Plaza del Poeta Manuel Alcántara y avenida de Andalucía.

En cuanto a los autobuses de la EMT, todas las líneas que discurren por el trazado previsto de la prueba sufrirán alteraciones de horarios y recorridos.