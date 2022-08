El Costa del Sol vence al Elche (28-21) en el primer test de pretemporada

El Costa del Sol Málaga disputó su primer amistoso de pretemporada en el II Trofeo Villa de Frigiliana. Las panteras, que estrenaron el primer uniforme del nuevo curso, se estrenaron con victoria frente al Atticgo Balonmano Elche (28-21). Un test del que se van con buenas sensaciones después de las dos primeras semanas de trabajo. Suso Gallardo rotó y probó varios planteamientos en un duelo del que se extraen buenas noticias más allá del resultado, secundario en estas fechas. Ambos equipos se volverán a medir este sábado a las 12:00 horas en el Pabellón Villa de Frigiliana en un nuevo amistoso para ir ajustando de cara al inicio liguero.

El equipo malagueño comenzó a un gran nivel, con una buena defensa y pudiendo correr para anotar con facilidad. Pronto se marchaba 5-1. Una renta que no perdería más en el encuentro. Le costaba más a las de Joaquín Rocamora, que estrenaban muchas caras nuevas en un proyecto donde se ha apostado por el talento joven y la edad de la plantilla ha bajado. Eran superiores las panteras, que también se mostraban bien atrás. Se daba el gran momento de la tarde con el regreso de María Pérez, que ha estado más de un año lesionada. La canterana volvía a buen nivel e incluso veía portería. Al descanso, 16-10 para las de Suso Gallardo.

Seguía empujando el Atticgo Balonmano Elche, que mejoraba con el paso de los minutos. El equipo ilicitano movía el árbol y encontraba fisuras. No obstante, Virginia Fernández sumaba varias paradas. Danila So Delgado anotaba varios goles para comprimir y Suso Gallardo paraba el tiempo porque los ataques locales no encontraban el camino al gol. Se sumaban varios fallos, algo lógico a estas alturas de la temporada. Pero hacía pie de nuevo el conjunto malagueño para cerrar una victoria que refuerza el trabajo de estas semanas. Este sábado, nuevo examen y mismo rival a las 12:00 horas en Frigiliana.