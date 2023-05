Costa del Sol-Rocasa Gran Canaria, duelo con morbo en las semifinales de la Liga

El Costa del Sol Málaga se medirá en las semifinales de la Liga Guerreras Iberdrola al Rocasa Gran Canaria, un duelo ya clásico en el balonmano español y que vivió hace pocas fechas un episodio muy intenso en los cuartos de final de la Copa de la Reina disputada en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. Entonces una decisión arbitral que las canarias discutieron mucho permitió al Costa forzar la prórroga y ganarla en ella.

Las canarias vencieron al Atlético Guardés en la vuelta de la eliminatoria de cuartos de final y ello les permitió avanzar, aprovechando el cansancio gallego después de perder la vuelta de la final de la EHF Cup, sin muchos problemas. Así que habrá en la próxima semana un duelo de semifinales con ida en las islas y la vuelta en tierras malagueñas.

Semanas atrás, el club canario protestó bastante por la decisión arbitral que permitió al Costa empatar en ese partido, insinuando que la condición de local había favorecido a las malagueñas. Entonces Suso Gallardo, tras ser eliminado en semifinales su equipo, dijo que "felicito al Granollers, su cuerpo técnico y sus jugadoras, no ponemos un pero. Lo digo desde aquí, han sido 24 horas bastante vergonzosas, no vamos a poner ningún pero ni a llorar. Han sido los 60 minutos superiores a nosotras, felicitamos al rival y en la siguiente intentaremos seguir estando, luchar en el play off, pero no vamos a poner excusas como hacen otros", decía el entrenador malagueño.

Ahora, un duelo con morbo que se ha jugado varias veces en torneo de Copa de la Reina que tiene como premio acceder a la final de la Liga con el formato de play off.