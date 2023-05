El Costa del Sol no se fía del Rocasa Gran Canaria: “Aún no hemos hecho nada”

El nuevo formato para resolver la Liga Guerreras Iberdrola trae momentos impresionantes. El ganador de un play off a tres partidos es el que se mete en la final del torneo. Hay quien ve que no premia al mejor equipo durante nueve meses, pero le da un atractivo al final y un foco que la liga cerrada no tiene. El Costa del Sol jugó un primer partido espectacular en Gran Canaria resuelto en los penaltis.

La portera internacional Merche Castellanos fue una de las piezas claves en el triunfo. Se agigantó en los tiros desde siete metros con los que se resolvió el primer punto de la eliminatoria. Ahora hay que rematar en Carranque. Sin Sole López y Gaby Pessoa, que se perdían toda la temporada, dos bajas muy sensibles. “Estoy muy contenta por haber ganado el primer partido de la semifinal. Fue muy intenso y muy duro pero contentas por llevarnos la victoria a casa. Sabíamos que iba a ser de tú a tú y que se iba a decidir en detalles. No pensábamos que se iba a resolver en penaltis, pero fue muy competido”, analizaba Castellanos sobre el triunfo.

“El Rocasa tiene una plantilla buena y todavía no hemos hecho nada. Es verdad que hemos ganado el primer partido y tenemos dos oportunidades en casa, pero hay que ganar contra un rival que va a venir con todas las ambiciones del mundo y hay que seguir sin pensar que todo está hecho. Sabemos que contra estos equipos todos tenemos que jugar al mejor nivel. Todo el mundo sacó la garra. Sabemos que toda la plantilla va a dar la cara y así se demostró, peleamos hasta el minuto final y salió”, resumía la meta manchega, que en la Copa de la Reina no pudo jugar por un problema muscular y, pese al gran papel de Virginia Fernández, se le echó en falta. Ahora es una de las piezas esenciales para intentar que el Costa del Sol llegue a este final. El próximo viernes, primera oportunidad. Si no se consigue, el domingo.