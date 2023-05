El Costa del Sol se fabrica una oportunidad única de ganar la Liga

El Costa del Sol ya conoce que jugará la final de la Liga Guerreras Iberdrola ante el Elche, que sorprendió al gran favorito, el Bera Bera. El equipo malagueño ha eliminado a dos rivales potentes, el Aula Cultural de Valladolid y el Rocasa Gran Canaria. Y ahora le llega la oportunidad de conseguir la primera liga de su historia en una eliminatoria con el factor cancha a favor ante el único equipo español al que no ha ganado esta temporada, un aliciente más después de haber superado las graves lesiones de dos jugadoras de muchísimo peso en el equipo, la capitana Sole López, con todo lo que conlleva en términos de calidad y carácter, y la zurda Gaby Pessoa, que daba características de las que ahora adolece la plantilla.

"Lo estamos asimilando, es algo increíble que nunca he vivido, lo estoy sintiendo con mucha alegría e ilusión y con muchas ganas de preparar la semana para jugar la final. Son muchas espinitas que hemos ido teniendo, pero el equipo ha permanecido muy fuerte y esa fortaleza hizo que poco a poco vaya mejorando el equipo y el objetivo es claro, conseguir el título de Liga", decía Elena Cuadrado, que reflejaba el sentir del vestuario malacitano ante el reto gigante que se aproxima: "Siempre hay partidos para todos, en la mayoría de ellos se ve que este equipo lucha hasta el final, sobre todo cuando nos hemos jugado un título. Son partidos que se definen por detalles. Estamos puliendo esos pequeños detalles. Se ve muy cerca, tenemos una mentalidad de que nos comemos a quien sea".

Por su parte, una de las vetaranas del equipo, Rocío Campigli, resaltaba cuáles eran sus sensaciones. "Muy contenta por estar ahí, por no dejar de luchar. Es una oportunidad más. Tuvimos la Supercopa, tuvimos la Copa en casa, las piedras que tuvimos en Europa... Por no dejar de trabajar tenemos la oportunidad de jugar otra final. Nunca dejamos de tirar del carro pese a bajas, enfermedades o lesiones, o también de momento personal de cada una, de mejor o pero rendimiento. No dejamos de confiar en lo que hacemos durante la semana. Ya sólo nos queda disfrutar, sabemos que es un premio que nos merecemos", señalaba la Roca, que ve la oportunidad de ganar su primer título de Liga: "Es algo que anhelo ya hace varias años, tenemos títulos de Europa, Copa de la Reina... Después de tantos años acá en Málaga y en España, conseguir un título de Liga sería algo espectacular. Es mi primera final y espero que se quede en Málaga".