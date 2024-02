Costa del Sol Málaga - CSM Targu Jiu de la EHF European League: Horario y televisión

Último partido en casa de la fase de grupos para el Costa del Sol Málaga. Están dando una imagen notable las panteras en la EHF European League, donde aún continúan con vida para sacar el billete a los cuartos de final. Si ganan los dos encuentros que quedan estarán, esas son las cuentas. El primero es este domingo a las 18:00 horas frente al CSM Targu Jiu (DAZN y Andalucía TV), que aún no conoce la victoria. Antequera acogerá este duelo ya que el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena está ocupado por los preparativos de la Copa del Rey de baloncesto. Toca aferrarse a la magia del Fernando Argüelles para seguir creyendo.

Una buena oportunidad para levantarse para las malagueñas, a las que le está costando encontrar regularidad en los resultados. Buena imagen, aunque cayó en tres de los últimos cuatro choques que jugó. «No queda otra, es todo el día cambio de chip pese a que se gane o se pierda. Es un partido importantísimo para el equipo si queremos seguir teniendo opciones de unos cuartos de final que serían históricos», explica en la previa Suso Gallardo. El técnico cuenta con la plantilla al completo, que se ejercitó en el escenario de la cita este sábado por la tarde.

Las rumanas no se estrenaron, aunque son un equipo peligroso. «Sí, además creo que el resultado pudo ser engañoso, fue un encuentro muy trabajado, sobre todo en la primera parte, y no va a ser fácil. Tienen jugadoras internacionales, rápidas y con mucha envergadura. No tienen nada que perder y mucho que ganar y nosotras tenemos que hacer un choque muy serio, volver a recuperar sensaciones desde atrás y conseguir dos puntos que son vitales», reflexiona el entrenador. El duelo en Targu Jiu terminó 25-35 para las malagueñas. Ahora tienen un encuentro crucial por seguir con opciones de clasificación.

Las panteras regresan a Antequera, un lugar con pedigrí y donde son recibidas con cariño. «Es una ciudad donde se vive un ambiente de balonmano increíble, espero que el domingo vengan a apoyarnos y a disfrutar del mejor balonmano europeo que se puede ver en España a nivel femenino. Ojalá el pabellón esté repleto y nos lleve en volandas», termina. Una bala de oro para el Costa del Sol Málaga, que no deja de creer que el techo en la EHF European League está más alto.