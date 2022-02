Reacción abrumadora del CAB Estepona ante el Extremadura (85-79)

Excelente puesta en escena del conjunto placentino, que viajó hasta Estepona con las bajas de Kamilah Jackson y Nicole Murugarren, dos de sus tres interiores. El partido comenzó sin defensas, con un intercambio de canastas y poca intensidad, hasta que varias pérdidas consecutivas permitieron que pronto estuvieran las visitantes seis arriba (6-12, min 5.), una renta que aumentó con el paso de los minutos. Dos triples desde la esquina ponían el 10-18 en el luminoso del Pineda, pero lejos de entrar en el partido, las locales siguieron mentalmente fuera. Un tiro libre de Ijeoma Uchendu, que erró el segundo, cogiendo Victoria Reynolds el rebote, anotando y llegando después un triple de María Romero desde la esquina (10-26, min. 9) que obligaba a Antonio Pernas a solicitar tiempo muerto. El técnico local probó a rotar, dando minutos a Princess Okafor en el primer cuarto, buscando la reacción de las suyas, pero no llegaba. Así, se cerró el primer acto con un marcador de 14-29.

En los primeros compases del segundo cuarto llegaba la tercera personal de Laia Moya, lo que complicaba los sistemas de Raúl Pérez, que estaba utilizando a la jugadora catalana en la posición de cuatro, cuando esta temporada viene actuando de alero, reflejaba el marcador en ese momento 17-31 y parecía que podía llegar la reacción loca, pero no fue así. Dos nuevos triples de María Romero (19-37) obligaban de nuevo a Pernas a parar el partido cuando restaban siete minutos para llegar al descanso, y es que el conjunto extremeño sumaba en ese momento siete lanzamientos desde más allá del arco de once intentos. Un intercambio de canastas no gustó al técnico placentino, que decidió parar con 4’36” para el descanso. La diferencia llegaba a los 23 puntos cuando, a menos de cuatro del entretiempo, las visitantes doblaban al CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol en el marcador (23-46) tras un triple de Karina Konstantinova. Una leve reacción permitió reducir la desventaja por debajo de los 20, pero al descanso se llegó con 29-50 en el marcador del Pineda.

Habían transcurrido apenas tres minutos de tercer cuarto y los problemas para Raúl Pérez se acrecentaban en lo que respecta a la rotación, pero sus pupilas aguantaban los envites locales y con dos tiros libres de Konstantinova conseguían la máxima del encuentro (34-58) cuando quedaban seis minutos y medio para acabar el cuarto. Ahí llegó el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol al partido, imprimiendo la intensidad en defensa que cabía esperar, circulando el balón para encontrar buenos tiros y saliendo a la contra para sumar puntos fáciles. 21-2 fue el parcial en menos de cinco minutos, demostrando la superioridad que se esperaba desde el inicio del encuentro. Sumó de nuevo la escolta búlgara desde el tiro libre para cerrar el cuarto y permitir a las visitantes entrar en los diez minutos finales con ocho de ventaja: 55-63.

Sumaba Ana Pocek su punto número 12 nada más comenzar el acto final, pero respondía Uchendu en el siguiente ataque. Ahí llegó un nuevo arreón local de 7-0 que ponían el marcador en 64-65 tras un triple de Carla Viegas y otro de Yaya Diop, obligando al técnico visitante a parar el partido cuando aún quedaban ocho minutos. Había llegado tarde el conjunto local al partido, pero había llegado. Un triple de Moya era respondido por Diop, sumaba de nuevo Uchendu y el Hierros Díaz Extremadura Miralvalle no permitía que las locales se situaran por primera vez en el encuentro por encima en el marcador. Cinco puntos seguidos completaban la remontada: un triple de Viegas y una canasta de Pocek hacían que el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol estuviera 74-70 arriba con cinco minutos por jugar.

Parecía que el partido se podía acabar ahí, pero el conjunto extremeño, con mucho en juego para evitar el descenso, supo agarrarse al partido. Sumaba Uchendu, empataba Reynolds desde el tiro libre y el tiempo corría. Llegó entonces un momento clave del partido, con las exclusiones de Uchendu y Moya por personales, quedándose el equipo visitante sin interiores naturales para el tramo final del partido con 74-74 en el marcador. Sumaba Diop a pase de Azkue, y aunque erraba varios ataques Hierros Díaz Extremadura Miralvalle, perdonaban las locales. Empataba Reynolds con 1’40” por jugar y las visitantes llegaron incluso a volver a ponerse por delante (78-79, min 39) tras un triple de Konstantinova. Reaccionó a tiempo el equipo local, con una buena defensa y sumando por abrasión: Laura Stockton primero y un triple de Diop después daban cuatro puntos de ventaja con 20 segundos por jugar. Pidió entonces tiempo muerto el técnico visitante, pero no salió la pizarra, cerrando el partido Azkue con dos tiros libres que ponían el 85-79 definitivo en el marcador.

Ficha técnica

CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol 85 (14-15-26-30): García (0), Stockton (7), Diop (22), Azkue (16) y Pocek (14) -cinco inicial-, Okafor (0), Arfinengo (0), Masià (5), Stamenkovic (4), Viegas (11), Moreno (4) y Miscenko (2).

Hierros Díaz Extremadura Miralvalle 79 (29-21-13-16): Morales (3), Konstantinova (19), Reynolds (17), Moya (12) y Uchendu (17) -cinco inicial-, Ollero (2), Romero (9) y Pérez (0).