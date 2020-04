Damián Quintero dona material al Asilo de Los Ángeles en la pelea contra el coronavirus

El karateka malagueño Damián Quintero ha querido aportar su granito de arena en la difícil situación que vive la sociedad con la crisis del coronavirus. Una vez ya se aplazó hasta 2021 la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio. el de Torremolinos ha podido descansar y pensar en cómo ayudar.

Quintero quiso aprovechar el material del que disponen en la clínica odontológica que tiene su familia en Málaga, para donarlo a los que más lo necesitan ahora: “Me apetecía aportar mi granito de arena en esta crisis del coronavirus, sobre todo pensando en las personas mayores que son las más afectadas por la enfermedad y las personas que trabajan con ellos que son fundamentales.”

Aunque vive en Madrid, gran parte de su corazón está en Málaga con su familia, es por ello que el karateka ha querido donar el material al Asilo de Los Ángeles donde no contaban con material suficiente para cubrir las necesidades mínimas de protección para los que allí trabajan. “Quería que fuese una residencia de Málaga porque es la ciudad donde me crié. Me he estado informando estos días y el Asilo de los Ángeles es de las residencias de Málaga que más lo necesita”, declaraba el deportista de Torremolinos.