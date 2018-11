La sala Oyarzábal de la Diputación de Málaga acogió una charla-coloquio muy especial, puesto que el protagonista del jornada fue el flamante subcampeón del mundo, Damián Quintero. “Mentiría si digo que no me levanto todos los días pensando en Tokio 2020”, confesó el malagueño ante el que será el gran desafío de su carrera deportiva después de obtener la plata mundial el fin de semana pasado en Madrid.

La inclusión del kárate, por parte del COI, en la cita japonesas ha puesto el foco mediático sobre el karateca de Torremolinos. El acto fue organizado por la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga, que proyectó un vídeo con las mejores actuaciones de Quintero en el reciente Mundial de Madrid. “No soy de verme en vídeos, pero es parte de los entrenamientos. Me pongo un poco nervioso. Ya va sabiendo un poquito mejor la plata, lo di todo por el oro y no tengo nada que reprocharme. Ahora toca poner el contador a cero y prepararme para el gran objetivo de Tokio 2020”, explicó el máximo exponente del kárate español.

La charla-coloquio sirvió para conocer el lado más personal de Quintero, así como sus inicios en el mundo del kárate. “En torneos importantes me aíslo de todo. Cinco días antes no hablo con la prensa para estar centrado y lo mismo en las redes sociales. Hay muchos mensajes que a veces ayudan y otras no”, relató Quintero. Algo que puso en práctica hace unos días en el Mundial: “Desde el jueves anterior al torneo no toqué el móvil. Por las noches, en la cama me ponía a jugar con apps de concentración. Cuando terminas de competir toca agradecer todo el apoyo que recibes y es cuando ya utilizo las redes sociales”.

En cuanto a las manías, el malagueño confesó no ser muy esclavo de ellas: “No tengo muchas, sólo la de arrastrar los pies ante de entrar al tatami. Lo hablo con los psicólogos, yo aquí solo dependo de mi y centrarme en mi estrategia”.

“La medalla es para mis padres, como todas. Los triunfos van dedicados a ellos y esta en concreto a todos los que me han apoyado. Cuando pierdes, te das cuenta de que la gente está al lado tuya. Las muestras de cariño son de agradecer”, relató Quintero mientras se le dibujaba una sonrisa al hablar de sus padres.

Cuestionado sobre la dificultad de conciliar sus estudios universitarios con el kárate, el malagueño fue muy conciso: “Fue difícil sacarme la carrera, sobre todo por conseguir tiempo. Pero si de verdad quieres hacerlo lo consigues. El primer día en la facultad comentaron que si eras deportistas de alto rendimiento, lo mejor que podías hacer era dejar la carrera. Me gustaría darle un abrazo a la persona que lo dijo”, confesó entre risas.

Los tres principales clubes de la ciudad (Málaga, Unicaja y Rincón Fertilidad) mandaron, a través de sus capitanes, mensajes de apoyo a Damián. El acto finalizó con una exhibición de un pequeño karateca, que sueña con seguir los pasos de Quintero.