Damián Quintero logra una medalla más para su vitrina

Damián Quintero no se cansa de añadir medallas a su colección particular. El karateca torremolinense no pudo repetir en Salzburgo el oro de kata en la ciudad de los Emiratos, pero el malagueño sigue abonado al podio y este domingo se llevó el bronce al dominar al estadounidense Gakuji Tozaki por 26,08 contra 25,14.

Con esta medalla cosechada en Salzburgo, el palmarés de Quintero sigue creciendo y ya suma la número 111 en categoría absoluta y la número 75 en competición internacional. O lo que es lo mismo, 31 oros, 28 platas y 16 bronces en el panorama mundial. Unos registros que confirman que no es casualidad que sea el número uno del ranking olímpico.

Por otro lado, la española Sandra Sáchez sigue intratable. La destacada número uno del mundo de kata individual dominó en la final, al igual que hace dos semanas en Dubái, a la estadounidense Sakura Kokumai por 27.38 de la talaverana contra los 25,4 obtenidos por su adversaria. Con este nuevo triunfo, la campeona española suma ya su medalla número 53 de manera consecutiva. Además, desde hace cinco años siempre ha subido al podio en una competición internacional.