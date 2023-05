Dani Podadera deja el balonmano por motivos laborales

El Conservas Alsur Club Balonmano Los Dólmenes Antequera anunció que el jugador antequerano Daniel Podadera ha decidido retirarse del balonmano por motivos laborales, por lo que no continuará defendiendo la camiseta del Conservas Alsur Antequera y causará baja para la próxima temporada 2023-2024.

El extremo derecho de 28 años toma esta decisión con el objetivo de enfocarse plenamente en su trabajo, donde tiene oportunidad de crecer y poder encontrar una mayor estabilidad, “algo que se hace muy difícil poder compaginarlo con el balonmano a este nivel”, señala Podadera. Podadera es uno de esos jugadores que comenzó a despuntar desde pequeño en la cantera y paso a paso ha llegado a lo más alto del balonmano antequerano, andaluz y nacional, formando parte del primer equipo durante cuatro temporadas y media desde enero de 2018 hasta la actualidad y siendo uno de los miembros que conformó la plantilla que consiguió el histórico ascenso a Asobal en 2021.

"Podadera se formó en la cantera antequerana y su primer año sénior fue en nuestro club. Luego se desarrolló en Moguer, y de ahí tuvo pasó en 2017 a tener su primer contacto con Asobal durante media campaña vistiendo la camiseta del Puente Genil. Tras esa experiencia llega la oportunidad de sumarse a nuestro equipo donde ha completado su carrera consiguiendo ser un jugador tan valorado como respetado. Antequerano y canterano, Podadera siempre tendrá su casa en este club", decía el club.

"Gracias a todos mis entrenadores y directivos. Gracias a todos los compañeros con los que he compartido vestuario porque todos y cada uno de ellos me habéis aportado algo positivo y hemos podido vivir momentos inolvidables. Teno que mencionar especialmente a mi compañero Fernando Moreno, quien ha estado conmigo en todas y cada una de las habitaciones de los hoteles que hemos visitado. Gracias y suerte compañero. Nombrar también a Fran Alarcón, a Cristóbal y a Nacho del Castillo. Junto a ellos viví el ascenso a Asobal, el momento más mágico que he podido disfrutar", señalaba el jugador en su despedida.