Dani Ramos: “Deseo traerme los tres puntos de vuelta”

El BeSoccer UMA Antequera se encontró en la última jornada de Liga con un pesado obstáculo de años anteriores al que le volvió a costar superar. Tuvo que reaccionar para dejarlo a un lado, no perder el buen paso adquirido en el comienzo de la competición y realizar una autocrítica acorde a los errores cometidos para poder remediarlos en la siguiente parada en Ceuta. El próximo sábado 12 de octubre, a las 18:00 horas, los guerreros de Manuel Luiggi Carrasco Moli librarán otra trepidante batalla por la victoria en la visita a un recién ascendido a la categoría de plata, la Unión África Ceutí. Un duelo especial para Dani Ramos al jugar en su tierra con el apoyo de sus seres queridos desde las gradas del Pabellón Guillermo Molina Ríos.

Ramos, en su tercera temporada consecutiva defendiendo la elástica verde, se ha ganado un peso importante tanto en el vestuario como en la rotación en cancha diseñada por el cuerpo técnico. Un profesional con mucha entrega, sacrificio, compromiso y superación que cada semana se deja todo en el 40x20. Puede estar más acertado o menos, pero su cariño por el club le hace dar todo lo que tiene en beneficio del grupo. En la cuarta jornada pudo marcar su primer tanto a un minuto del final ante ElPozo Ciudad de Murcia. Entre sus virtudes destaca la intensidad defensiva, su verticalidad y rapidez para pisar área rival y cuenta con calidad para desbordar el entramado defensivo de cualquier adversario. Un complemento de nivel en cualquier plantilla que sigue creciendo desde su llegada en el verano de 2017.

Un choque complicado el pasado sábado en el Argüelles contra ElPozo Ciudad de Murcia. Los chavales de Josan González sorprendieron con una presión asfixiante que impidió una salida fluida de balón y sacaron a relucir su acierto ofensivo con un 0-2 al descanso. En la segunda parte se produjo un cambio de guión y el ala ceutí rubricó la mejora de los antequeranos con un gol en el ataque de cinco con portero-jugador. “Contento por ayudar con el gol del empate, pero sobre todo por rescatar un punto. El equipo supo rehacerse de una primera parte muy mala, todos somos conscientes de ello y de que tenemos que trabajar al llevar dos jornadas en las que no estamos saliendo bien a los partidos. No nos pude volver a ocurrir esto más, porque nos está costando los puntos”, puntualizó el ala.

Este curso 2019/2020 iba a otorgar a un jugador de la plantilla malagueña la posibilidad de regresar a casa y poder jugar en una cancha conocida con el cariño de sus seres queridos. Un aporte extra de motivación que siempre se agradece y, más aún, cuando el envite promete gran espectáculo por el objetivo de ambos protagonistas de hacerse con el triunfo. “Solo hemos ganado un partido, pero la noticia buena es que no hemos perdido todavía. Estamos imbatidos, lo que significa que el equipo no hace las cosas demasiado mal, aunque tenemos mucho margen de mejora. Este fin de semana hay un encuentro especial para mí por ir a jugar a mi tierra, mi casa, delante de mi familia y amigos. Al igual que todo el grupo, lo único que deseo es traerme los tres puntos de vuelta”, explicó Dani Ramos.

Gonzalo Urbano, ex portero del cuadro universitario, será uno de los rostros conocidos del rival. “A todos los integrantes, prácticamente, los conozco de haber jugado o con ellos o contra ellos. El Ceutí no nos lo va a poner nada fácil. Tiene un plantel con mucha calidad, jugadores desequilibrantes y mucha pegada. Debemos dar nuestro máximo en defensa y volver a recuperar esa intensidad defensiva para evitar la concesión mínima de oportunidades”, declaró el 9, que también resaltó el hecho de tener enfrente a un rival sin puntuar como local: “En casa todavía no han sumado, por tanto, nos vamos a encontrar con una escuadra con muchas ganas de lograr los tres puntos como local por fin y va a salir con esa mentalidad de ganar. Hay que creer que podemos sumar ya los tres primeros puntos a domicilio en alguna de estas salidas. En casa quizás estamos algo mejor, pero es hora de puntuar fuera de casa y esta es una buena oportunidad”.