Dani Ramos abandona el UMA Antequera

Dani Ramos pone punto y final a su trayectoria en el CD UMA Antequera. En el verano de 2017 se incorporó al club procedente del Granada FS y, desde entonces, se convirtió en uno de los redactores protagonistas de esas páginas más gloriosas en la historia deportiva de la entidad desde que accedió, por primera vez, a la élite nacional en la campaña 2014/2015. Un camino de felicidad, alegría y experiencias únicas que se queda en el recuerdo por la grandeza de lo conseguido; tres ascensos a la máxima categoría y un título de campeón de la Copa del Rey y también de la Copa de Andalucía. Todo no ha sido fácil, ya que han aparecido obstáculos que superar como los descensos a la categoría de plata y, en concreto, este gran jugador sufrió una grave lesión de ligamento cruzado, en su rodilla derecha, de la que se recuperó para volver a las pistas y demostrar todo su potencia.

El club quiere agradecerle la profesionalidad demostrada en todos estos años, su entrega, compromiso, dedicación y sacrificio. Ha sido un placer disfrutar en el Argüelles de un guerrero incansable que lo ha dado todo por la elástica verde desde el primer día que se la puso. En su primera temporada, sus goles fueron claves en la final del play-off de ascenso frente al Real Betis FS. Marcó un doblete en Amate y uno en el Argüelles. Contribuyó de forma destacada a poner un broche de oro después de una eliminatoria de locura con Puertollano en la que hubo tres prórrogas en los tres encuentros y dos tandas de penaltis. Se estrenó en Primera División y luego mantuvo su fidelidad al equipo con el descenso a Segunda. Llegó una pandemia sanitaria y ayudó a recuperar esa plaza perdida en un Palacio de los Deportes Martín Carpena sin público. El guion volvió a repetirse. Hubo un ascenso y seguido un descenso, pero esta vez con la espinita de una lesión que no le dejó participar. Se propuso recuperarse, regresar más fuerte y lo hizo con una Copa del Rey y un tercer ascenso.

Dani Ramos se despide habiendo completado 25 jornadas en el último curso en Primera. De esta forma cumplió su desafío personal de competir, de nuevo, en la mejor competición liguera del mundo. No es fácil decir adiós y dejar atrás un ciclo tan exitoso, por lo que el ala ceutí explica lo que ha vivido. “Una experiencia inolvidable. Llegué en 2017, con la ilusión de un niño, para debutar en Segunda y vivir cosas increíbles, pero no me imaginaba que tantas. He tenido la suerte de formar parte de una generación de jugadores que, con el paso de los años, ha hecho historia y ha grabado con letras de oro su nombre no solo en el fútbol sala andaluz, sino también en el nacional con la Copa del Rey y tres ascensos. He disfrutado de momentos inimaginables hace seis años, me he encontrado a grandísimos compañeros que se han convertido en amigos, se han superado mis expectativas y lo guardaré en mi corazón como una de las etapas más bonitas de mi vida”.

El dorsal 9 del conjunto universitario ha crecido mucho dentro de la pista a las órdenes de Manuel Luiggi Carrasco “Moli” y José Antonio Borrego “Tete” y se esforzó también por no reforzar sus estudios. “Muchísima evolución. En lo deportivo, llegué como un jugador con unas características diferentes a las que tengo ahora. Con 22 años era, todavía, un poco niño, había terminado mi carrera y me voy con 28, un futuro profesional labrado, una trayectoria deportiva importante y con muchos logros, pero lo importante es el crecimiento en el plano personal. He podido compaginar y he querido seguir haciéndolo estudios y fútbol sala para labrarme mi futuro laboral y ahora empiezo a recoger frutos y se empieza a complicar un poco. Éxito, aprendizaje y crecimiento es lo que me llevo en la mochila”, concreta.

Incorporarse de un club de 2ª División B a uno de Segunda que había estado hace poco en la élite, fue el reto que quiso asumir Dani Ramos en el verano de 2017. Ahora se marcha en el de 2023, pudiendo decir, con orgullo, que formó parte de la etapa en la que el club creció de forma mayúscula. “Fue un salto grande en ese momento. Era un proyecto humilde con fichajes de Segunda B y Tercera y la idea era formar una plantilla que, a medio plazo, se pudiera pelear por subir, pero nadie pensaba lograrlo con un equipo joven más Miguel, Óscar, Conejo y Crispi. Ese ascenso lo guardo con un cariño especial, más que ninguno. El del Carpena, por la Covid-19, fue el más atípico y raro y, el del año pasado, fue bonito, pero como el primero no hay ninguno por cómo se produjo con una primera eliminatoria ante Puertollano a tres partidos y luego frente al Betis por cómo estaba el Argüelles”, expone el jugador natural de Ceuta.

Dani Ramos se despide del CD UMA Antequera, la que ha sido, es y siempre será su familia deportiva y sus últimas palabras se las dedica a los seguidores que le han mostrado apoyo y afecto. “Agradecer, desde el primer año, el cariño que siempre me brindó la afición. Me he sentido un jugador querido y me acuerdo de esas familias de Antequera que nos tratan como si fuéramos un poco sus hijos, a los más veteranos como Miguel, Óscar o a mí. A los que vamos acumulando temporadas. Los echaré de menos a todos y las tardes de fútbol sala en el Argüelles. Me he sentido un privilegiado por vivir esto con un magnífico grupo y desear que el equipo vuelva al lugar que se merece y que la gente siga empujando, porque a pesar del descenso, no debe caer la ilusión. Estoy seguro de que trabajando como se hace, no se tardará en regresar”.