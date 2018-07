Dani Ramos da el salto a la élite

El BeSoccer CD UMA Antequera anunció la renovación de Dani Ramos para su próxima temporada en Primera División. Un jugador que fue clave para el ascenso.

Dani Ramos decidió fichar por el Antequera la pasada temporada para darle un salto a su carrera deportiva y tener la opción de convertirse en un jugador prometedor. Ahora le llega la oportunidad de competir en Primera División.

El jugador supo adaptarse rápido a su nuevo equipo y entendió desde el primer momento la filosofía del mismo. Y la cosa no le ha ido mal. Con 18 dianas en 35 partidos a pleno rendimiento se ha colocado el tercero en el podio de los máximos anotadores de la temporada. Su olfato goleador fue determinante para que el UMA Antequera consiguiera el billete para los play off tras superar al Itea Córdoba.

Asumió un papel protagonista en el play off, donde consiguió anotar cinco tantos, de los cuales dos fueron en semifinales y tres en la final. Además, a su talento goleador hay que añadir su intensidad defensiva.

Dani Ramos jugaba en el Peligros FS Granada, en la Segunda División B. Después dio el salto a la Segunda División y afirma que "la falta de experiencia no me supuso ningún problema. Al contrario, eso hizo que aumentara mi ambición de llegar a jugar en la mejor liga".

Este ascenso supone uno de los momentos más felices en la vida del jugador antequerano. "Para mí es cumplir un sueño. Hace dos años jugaba en la Segunda B y si me hubieran dicho que ahora iba a jugar en Primera no me lo hubiera creído", apunta Ramos, que continúa con sus sensaciones: "El salto el año pasado a Segunda ya era un gran reto y para mí era dar un salto de gigante con la ilusión que eso conlleva".

Mientras transcurría el acto de renovación, Ramos dio testimonio de su rendimiento positivo e intenso a lo largo de la temporada. El ala ceutí cumplió las buenas referencias obtenidas del entrenador Manuel Luiggi Carrasco Moli y se colocó la casaca verde para fajarse en la pista como un auténtico guerrero universitario en su primer ejercicio en una competición de alto nivel.