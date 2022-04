Dani Ramos: "Estamos en el lugar que queríamos"

Daniel Ramos Pérez es uno de los miembros de la actual plantilla del BeSoccer UMA Antequera que ya sabe lo que es ascender en dos ocasiones a Primera División con la elástica verde, por lo que se pronuncia una vez sellado el pase a la promoción en el compromiso liguero del pasado sábado con Peñíscola que terminó con un marcador adverso (2-5): “Hemos cumplido ese objetivo que nos marcamos siempre, al principio de temporada en Segunda, que es el de disputar el play-off. Es muy difícil llegar hasta aquí y conseguirlo matemáticamente a falta de tres jornadas. Estamos contentos, hemos cumplido el objetivo, pero no ha acabado nuestro papel y ahora llega lo más duro y, a la vez, lo más bonito. Hay que apretar los dientes, ponerse el mono de trabajo y disfrutar y competir. Quedan partidos complicados donde nos jugamos todo tanto en Liga como en la final four y hay que seguir puliendo y mejorando cosas”.

Si hay alguien viviendo de una forma especial lo que está sucediendo en esta campaña 2021/2022, ese es el ala ceutí. Una lesión de gravedad en su rodilla le privó de jugar por segunda vez en la máxima categoría y de llegar a los cuartos de final en el torneo copero. Un año más tarde, ha podido ayudar al equipo a completar con una participación histórica en Copa y disponer de la oportunidad de regresar a Primera. “No esperábamos, al principio de la temporada, que estuviéramos ahora a finales de abril hablando de una próxima final four junto a tres equipos de Primera División habiendo eliminado a tres y con el play off matemático. Estamos en el lugar que queríamos, donde el cuerpo técnico y los jugadores nos pusimos como objetivo, y está siendo una campaña histórica. Parece que UMA acostumbra a jugar el play off y, por eso, quizás no sorprenda tanto, pero es de mérito”, especifica.

Antes de luchar por la mayor de la recompensa, toca acabar de la mejor forma la Liga. “El partido del otro día con Peñíscola nos marcó el camino de lo que deben ser estos encuentros como de lo que va a venir. Creo que tenemos que tomarnos estas semanas como oportunidades para seguir mejorando y creciendo como equipo a nivel competitivo y de detalles que son los que van a marcar nuestro devenir tanto en el play-off como en la final four. A partir de ahora todo se va a decidir por pequeñas cosas y debemos aprovechar los tres envites que nos quedan para coger sensaciones”. Asimismo, Dani Ramos habla del encuentro del sábado con O Parrulo: “Es una pista que no se nos ha dado muy bien en los últimos años entre Primera y Segunda, pero es un rival que está luchando por evitar los puestos de descenso. Tenemos que hacer un partido muy serio en Ferrol para llevarnos los tres puntos. Hay muchos equipos jugándose cosas y dándolo todo en la recta final de la temporada. Cuenta con jugadores con experiencia y va a ser duro”.