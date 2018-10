Dani Ramos: "El salto se nota en cómo te penalizan"

En el BeSoccer CD UMA Antequera, Dani Ramos encarna el papel de un alumno aventajado capaz de asimilar conceptos a una velocidad vertiginosa e ir superando niveles de una manera admirable debido a su juventud. En apenas dos temporadas acometió un salto desde Segunda División B a Primera. Un valor en alza tanto a corto plazo como de cara al futuro de la entidad.

El ala ceutí evoluciona en la pista. La pasada campaña anotó 18 goles en la categoría de plata. En un momento delicado como el play off de ascenso terminó destacando, no solo al marcar 5 goles en dos eliminatorias, sino por su capacidad de desbordar y generar espacios en campo contrario. El acierto de cara a portería aún no ha podido exhibirlo en la apertura del campeonato doméstico.

"El salto se nota en cómo te penalizan los errores", asegura el jugador: "Si en Segunda, el año pasado fue mi debut, comprobé que los equipos pagan caros los fallos, ya en esta categoría, el margen de error es prácticamente nulo y más ante rivales así que además del alto nivel que tienen, saben aprovechar al máximo cualquier despiste o desacierto táctico para hacerte daño en forma de goles", analiza Dani Ramos, que ya piensa en el O'Parrulo Ferrol, que llega el domingo a las 13:15 horas.