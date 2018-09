Dar la de cal fuera de casa

Afrontar la semana de trabajo y el próximo compromiso tras vencer con contundencia a un rival como el Sevilla Atlético (4-0) siempre da alas a cualquier plantilla. Es lo que pasa al Marbella hoy, que llega extramotivado a Cádiz, concretamente a El Palmar (18:30) para medirse al Atlético Sanluqueño. Es una de las asignaturas pendientes del conjunto blanquillo, que ha iniciado el curso con dos derrotas a domicilio y dos triunfos en casa, ante los suyos, en el Municipal de Marbella.

"El reto que nos planteamos es puntuar fuera. Tenemos que conseguir la victoria o al menos el empate", expresaba Rafael Pérez Guerrero, más conocido como Padilla, técnico de los marbellíes: "Tenemos que volver a mantener la portería a cero y a partir de ahí, tenemos que ser capaces de sacar algo positivo fuera. El equipo está más organizado en defensa y a partir de ahí nos sirve para recuperar la pelota".

Esto siendo habitual hasta el momento ver como Padilla introduje pequeñas modificaciones en su once en base al rival. Para ello no tendrá bajas muy sensibles, más bien altas. Juanma García no se ha recuperado aún -máximo goleador del equipo (3) junto a Montero-, el que sí lo ha hecho ha sido Mustafá, con el que podrá contar el técnico sin problemas.

El Atlético Sanluqueño llega en buena dinámica. Tras caer en casa en la primera jornada, ha sumado dos triunfos y un empate que le dejan actualmente por encima de los blanquillos. Sobre ellos, Montero apuntó que "presionan para robar arriba y salen muy verticales, así que tenemos que minimizar las pérdidas". Ante ello, plantea lo que persigue el equipo tener el balón y recuperarlo pronto: "Queremos ser dominadores con el balón, ya que ellos se manejan bien en fase defensiva y podemos hacerles daño al superar su primera línea de presión".

Los blanquillos intentarán sumar sus primeros puntos a domicilio y El Palmar puede ser el escenario perfecto para ello.