David Velasco: "Tenemos la mente en jugar en Primera "

La vuelta de David Velasco González al BeSoccer CD UMA Antequera es uno de los grandes alicientes que se añaden al éxito de haber podido recuperar una plaza en la máxima categoría del fútbol sala nacional. El jugador malagueño ostenta una calidad técnica que solo está destinada a aquellos con la capacidad de decidir partidos y marcar las diferencias en momentos complicados. En su etapa anterior ya demostró sus inmensas habilidades con el balón en los pies y su gran capacidad de desequilibrio. Ahora dispone de una mayor madurez en su juego tras su paso por una Liga extranjera como la italiana que le harán subir sus prestaciones en el momento que pueda volver a enfundarse la camiseta verde para saltar a la pista.

Manuel Luiggi Carrasco “Moli”, junto al resto de componentes de su cuerpo técnico, lleva cuatro semanas de trabajo de pretemporada con su plantilla a la espera de noticias claras sobre el comienzo de la Liga. David Velasco expresa cómo el equipo ha encarado estas sesiones de entrenamiento. “Son un poco difíciles por el tema de no saber cuándo vamos a empezar y tampoco sabemos cuándo meter más caña o no. Estamos intentando entrar en vereda con el preparador Enrique Melero y esperando a que nos den soluciones”. Asimismo, el ala zurdo habla en primera persona de la situación actual y el reto que tiene de competir en la élite. “Con muchas ganas de estar con el equipo de mi tierra en Primera División, pero con muchos problemas, como he dicho antes, al no saber cuándo empezamos ni cuándo podemos jugar partidos amistosos. Poco a poco, iremos solucionando las cosas”.

A la espera de la comunicación oficial por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de que el protocolo de seguridad COVID-19 está listo y aprobado y, por tanto, se permita jugar amistosos y fijar la fecha del arranque de la Liga, los jugadores solo pueden ejercitarse con el objetivo de ponerse progresivamente a punto tanto a nivel físico como táctico. De su adaptación habla una de las incorporaciones de los guerreros universitarios. “Esta, durante dos años, fue mi casa y, como en ese tiempo, todo perfecto. Mis compañeros me han acogido como uno más y es mucho más fácil con todos ellos”. Davilillo espera también impaciente su estreno en el principal escaparate de este deporte. “Con mucha ilusión y ganas de poder jugar aquí en mi tierra y afrontar la Primera División como la mejor Liga del mundo, pero intentarlo con el mayor descaro posible”.

El conjunto antequerano se ha fijado para esta campaña el ilusionante reto de conseguir por fin la permanencia entre los mejores tras dos intentos anteriores en los que no fue posible. El tercer ascenso quiere que sea el definitivo e iniciar un recorrido en la competición nacional referente. Cumplir este cometido requerirá de esfuerzo, compromiso, sacrificio y dedicación diaria a la que hay que adjuntar la compañía de buenos resultados en el momento que ruede el balón sobre el 40x20. “A pesar de todos estos problemas, el equipo tiene la mente puesta en aguantar en Primera División. Estamos trabajando para ello. Un poco difícil la situación, no obstante, juntos podremos conseguirlo”, detalla David Velasco.