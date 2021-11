David Velasco: "Tenemos muchas ganas de darle a la afición una victoria en casa"

Las tres derrotas seguidas, en el Pabellón Fernando Argüelles, quedaron atrás con un empate con Bisontes Castellón (4-4) en un encuentro de alto nivel. Al BeSoccer CD UMA Antequera ya solo le queda acometer un paso más hacia adelante para completar el proceso de reencuentro con el triunfo y poder brindárselo a su afición. La oportunidad para hacerlo llega pronto, en concreto, este sábado 27 de noviembre con un derbi andaluz con el Inagroup CD El Ejido Futsal correspondiente a la 13ª jornada de Liga en 2ª División. La fortaleza de todo el grupo se convierte en un factor diferencial para salir vencedor sobre el 40x20 y, a ello, se le une también la inspiración individual de jugadores desequilibrantes como David Velasco tal y como dejó claro en la acción del gol que marcó en el último choque.

David Velasco González, natural de Málaga, es un claro ejemplo del espectáculo que ofrece este deporte llamado fútbol sala. Cuenta con un talento especial y único que levanta los aplausos de los espectadores desde la grada. Este pasado sábado dejó una pincelada mágica de lo que es capaz de hacer con un balón en los pies. Una recuperación, pegada a la línea de banda, la transformó en gol. Avanzó con decisión hasta el área, fijó a su defensor con una pisada, lo encaró varias veces y, en el momento que vio un hueco, armó su pierna izquierda para batir al portero con un disparo cruzado. No solo lo aporta desequilibrio, el cuerpo técnico, encabezado por José Antonio Borrego “Tete”, sabe que tiene mucho que aportar como lectura de juego y calidad en el pase.

El ala del plantel verde extrae lo positivo de un empate que debe subir de valor en la nueva oportunidad que se presenta este próximo fin de semana. “Por lo menos es un punto que nos sirve para seguir sumando en la clasificación. No es lo que queríamos ni a por lo que íbamos, pero por lo menos, un cambio de dinámica en casa que llevábamos unas cuantas derrotas. El punto nos debe venir bien. Los tres era lo suyo y no pudo ser”, decía. Asimismo, el 8 destaca la importancia de no dejar escapar a un contrincante directo que se encuentra en zona de play-off. “Bisontes es un rival duro, juega muy bien a la pelota, está en la zona alta de la clasificación y nos lo puso bastante difícil. Fuimos mejores en el partido, pero no marcamos los goles. Teníamos que conseguir la mayor puntuación posible y nos llevamos un punto”, señala.

Mandar el esférico al fondo de las mallas le dio a David Velasco el impulso que necesitaba para mantener la evolución demostrada en los encuentros más recientes. “Este gol me ha venido muy bien. Ayudó al equipo para ponerse por delante, no pudo ser la victoria, pero voy cogiendo confianza, sensaciones y ayudando en todo lo posible. Espero seguir aportando lo máximo junto con mis compañeros para, jornada a jornada, ir a por el objetivo”, decía el hábil zurdo del cuadro antequerano, que avisa de que van a insistir en la adquisición de una alegría como local. “Sabemos que El Ejido es un adversario duro, ya lo sufrimos en la Copa de Andalucía. Tenemos muchas ganas de darle a la afición una victoria en casa y esperemos que, este fin de semana, contra un buen rival, se dé el caso”. Y por último, deja un mensaje a sus seguidores: “Necesitamos, ahora más que nunca, a la afición para poder brindarle tres puntos”