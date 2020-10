Davidovic se mete en cuartos en Colonia

El tenista malagueño Alejandro Davidovich ha sellado su pase a cuartos de final del Bett1Hulks Open, torneo indoor de la categoría ATP 250 que se celebra en la ciudad alemana de Colonia. Davidovich remontó el 3-6 inicial para imponerse en los dos siguientes sets con un juego que fue de menos a más y que acabó dominando al croata Marin Cilic, número 40 en la ATP que llegó a estar en el número 3 hace dos temporadas. El andaluz supo manejarse muy bien en un igualado segundo set que acabó llevándose a pesar del buen servicio de su rival (11 saques directos), y terminó dominando el tercer set en el que dispuso de dos bolas de partido y acabó con ace firmando el 6-2 final con el que sellaba su pase a cuartos.

"Fue un partido duro, él sacó muy bien y yo no resté muy bien en el primero. He meditado un poco y he jugado mejor, me he movido mejor, cambiaron las cosas en mi cabeza. Mi carrera ha sido de altos y bajos, pero he trabajado esto con psicólogos, he sacado mejor en el tercero", reconocía, tranquilo, Davidovich tras el partido y opinaba sobre el cruce de cuartos de final contra Dennis Novak: "Le conozco, le gané en el US Open en el quinto set, lo conozco es un hombre top y será un muy buen partido y vamos a disfrutar".