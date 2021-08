Davidovich debutará finalmente en el US Open ante el argentino Marco Trungelliti

Alejandro Davidovich ya sabe su rival en la primera ronda en el US Open. En primera instancia era Gilles Simon después del sorteo celebrado el jueves pasado, pero el veterano francés comunicó que causaba baja por lesión y debía esperar entonces a un jugador de la fase previa del torneo.

Y finalmente será el argentino Marco Trungelliti el contrincante en el estreno del US Open, que será este lunes, no antes de las 19:00 horas en España. Trungelliti es un tenista de 31 años y 1.78 metros que actualmente es el número 198 del mundo. El mejor puesto en su carrera fue el 112, en 2019. El argentino llegará con ritmo después de ganar al esloveno Blaž Kavčič (6-2, 1-0 y retirada), al británcio Broady (6-4 y 6-4) y al estadounidense Kovacevic por 3-6, 7-6 (6) y 7-5, en un partido épico, en el que salvó un punto de partido.

Davidovich, cabeza de serie número 29, no debería tener grandes problemas para batir al argentino, aunque sus últimos partidos en los Masters 1000 de Toronto y Cincinnati acabaron con derrotas ante Isner y Hurkacz, jugadores de nivel, no obstante. No ganó un partido desde Tokio, pero la parte positiva es que ha entrenado durante 10 días en Nueva York y se ha adaptado para jugar sobre la pista dura de Flushing Meadows. El malagueño defiende muchos puntos de sus octavos de final del año pasado, cuando ganó tres partidos y se plantó en la segunda semana del torneo. Actualmente es el 33 del mundo.