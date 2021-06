Davidovich no se harta: "Lo daré todo para estar en semifinales"

Alejandro Davidovich estaba exultante en la rueda de prensa de Roland Garros tras ganar en su partido al argentino Federico Delbonis y hacer historia accediendo a cuartos de final de la competición más señera del mundo sobre polvo de ladrillo. Aunque acabó doliéndose de su hombro derecho, asegura que está a tope para jugar ante el siguiente rival.

"Han sido muchas emociones, me siento cansado, todo esto es muy duro, todos los partidos han sido muy largos. Pero me siento contento de todo el trabajo que hemos hecho. Y por supuesto muy contento de poder estar en cuartos de final de Roland Garros. Ahora solo quiero descansar, llevo una semana bastante exigente con muchas emociones vividas. Ahora ya que sea lo que tenga que ser. Todo lo que venga será bienvenido", decía el de La Cala del Moral, que aún se ve con gasolina para seguir peleando: "Físicamente me veo muy bien. He tenido un partido muy exigente y de mucha tensión. Y todo eso va sumando. Tengo ahora un día para descansar y para poder recuperar y estar así al 100% el martes".

"Desde el primer día jugar en París ha sido como jugar en casa. Toda la gente a 'full' conmigo cantando mi nombre. Todo esto hace que sume muchos más puntos, me da más energía para seguir luchando y sufriendo con cada bola", agradecía el malagueño al público de Roland Garros, que ha conectado bien con él. De hecho, aquí empezó a llamársele Foki, que ahora es nombre de guerra.

"Sinceramente, ahora cada vez que voy a un torneo voy a ganarlo. Estoy en cuartos de final por mis propios méritos. Mucho trabajo he puesto para estar aquí. He liberado mucha tensión. He mejorado mucho en pista. Es inesperado todo esto pero a la vez cada partido es un mundo. Lo daré todo para estar en semifinales", cerraba el malagueño, en el mejor momento de su incipiente carrera.