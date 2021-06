Davidovich, listo para la batalla ante Delbonis

Alejandro Davidovich se prepara para jugar este domingo el partido de octavos de final de Roland Garros tras su épica victoria ante el noruego Casper Ruud. El malagueño se medirá al argentino Federico Delbonis, tenista zurdo de 30 años que está completando una buena gira de tierra batida, con semifinales en Belgrado y cuartos de final en Roma en la aproximación a París. En su madurez, está en el puesto 51 del ranking, cerca del 46 de Davidovich. Ambos han laminado a cabezas de serie para verse en esta situación, a un paso de jugar por primera vez unos cuartos de final de grand slam.

"Vi el último juego de su partido contra Ruud y fue una locura, un vaivén de emociones. La verdad es que tengo relación con él. Desde hace poco tiempo, pero es un chico que cae muy bien porque es muy espontáneo y muy natural. Entrenamos una vez juntos, pero nunca nos enfrentamos. Va a ser un partido en el que él va a jugar rápido y va a querer imponer su ritmo de pelota y de piernas y yo voy a tratar de hacer mi juego para molestarlo con mi bola pesada", decía Delbonis antes del encuentro que le medirá al malagueño. Es un jugador experimentado y que está en una situación en la que su juego ha crecido. Ha tenido, como Davidovich, algún partido a cinco sets, como el de Andújar en segunda ronda. Davidovich ha enlazado dos, ante Van de Zandschilp y Ruud, que pondrán a prueba su resistencia física.

"Jugar un Slam a cinco sets es como una maratón. Te tienes que ir reservando energías, por lo que pueda pasar. Contra Ruud, tras ganar el tercero quise ir a full por el cuarto, pero se me puso muy cuesta arriba desde el principio y ahorré un poco de energía para darlo todo en el quinto, y funcionó bien. Había mucha tensión al final del encuentro y eso se notaba en las piernas", decía el malagueño tras la victoria ante el noruego: "Me dio bastante confianza ganar. Tengo mucha más energía de seguir luchando y ver dónde están mis límites. Casper venía haciendo un temporadón en tierra y esto me demuestra a mí mismo hasta dónde soy capaz de llegar y sufrir. Estamos muy contentos todo mi equipo del trabajo que venimos haciendo. Tras el partido estaba muy cansado, pero también hay mucho mental. Me mentaicé para estar bien físicamente de cara al partido ante Delbonis. Solo busco descansar. Quizá hace un año sí era más irregular. Hacía una semana bien y otra mal, pero estamos consiguiendo esa regularidad. Hay mucho trabajo psicológico, físico y táctico detrás. Cada vez me quiero asentar más en el tanking y en el circuito y estar ahí metido".

Davidovich está a una victoria de certificar su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio. Si gana a Delbonis, estará en la cita olímpica porque se colocaría entre los cuatro mejores españoles, superando a Albert Ramos y por detrás de Nadal, Bautista y Carreño. En cualquier caso, tendría el comodín de alguna renuncia de ellos, algo factible. "Sería un sueño ir a los JJOO y representar a tu país. Si hubiera sido el año pasado, no habría podido ir. No estoy obcecado en ello, porque si llega, que sea el premio al trabajo que vengo haciendo todos los días", admite Davidovich.