Davidovich no puede con Marin Cilic

La temporada de Alejandro Davidovich se encamina hacia el final con un último tramo negativo. En el Masters 1000 de París, donde el año pasado alcanzó la tercera ronda, volvió a caer en la primera. Esta vez ante el croata Marin Cilic, en un gran estado de forma y confianza después de ganar la semana pasada en el ATP 250 de San Petersburgo. El malagueño venció el año pasado a Cilic en Colonia, también en indoor, pero el veterano balcánico, antiguo número 3 del mundo y ganador del US Open, fue superior, aunque el malagueño no se rindió. Está ahora mismo a un nivel tenístico muy alto Cilic, al que no llega Davidovich, aunque dejara un mejor sabor de boca peleando hasta el final.

Con 3-2 adverso, perdió su saque en el primer set y la manga se fue por 6-3. En los primeros juegos regaló varios puntos buenos el de La Cala del Moral, pero aun sin cometer demasiados errores no forzados, el rival le sometía y sacaba adelante el primer envite. No cambió la historia en el segundo. Con dos breaks en contra de salida para colocarse 4-0 abajo, entre medias perdiendo dos bolas de rotura, el partido se puso muy cuesta arriba para el malagueño. Pero no se rindió. Con 5-2, rompió el saque de Cilic y con 5-4 llegó a tener una bola de 5-5, pero el croata tiró de servicio para sentenciar un duelo que se había complicado mucho.