Los de Dely, a despejar dudas ante el Talavera (11:30)

Le está costando arrancar al Atlético Malagueño. El filial aún no ha conseguido sumar un solo punto. Son los nuevos en la categoría. Parece que la adaptación es difícil. Hoy saltan de nuevo al verde. Lo hacen ante su afición. El rival, el Talavera de la Reina. La hora, las 11:30. Hace ya poco más de una semana que el mercado de fichajes cerró y el equipo blanquiazul solo se ha visto reforzado con tres jugadores: Joan Grasa, Joel Arimany y Keidi Bare.

El conjunto que dirige Dely Valdés se estrenó en Segunda B en casa contra el San Fernando. En aquel encuentro el equipo vio la derrota. La segunda jornada dejaba un interesante derbi malagueño. El malagueño se midió ante el Marbella. Peor les fue en aquel partido al filial del Málaga, que perdió por 3-1.

Ambos partidos disputados por el Atlético Malagueño tienen un aspecto en común. Se trata de la ineficacia de los de Dely Valdés en los penaltis. Fallaban los recién llegados al equipo este verano. Joan Grasa no vio portería desde los once metros ante el San Fernando. Volvía a fallar Joel Arimany ante el Marbella. Contra el conjunto blanquillo el Malagueño se puso por delante en el marcador pero no supo mantener la ventaja. A las 11:30, los de Dely buscarán esos tres primeros puntos.