Dely pide más picardía a su plantilla tras perder en Marbella

El técnico del filial del Málaga, Dely Valdés, compareció ante los medios tras la derrota de su equipo por 3-1 contra el Marbella: "Teníamos casi el control del juego, del partido, y realmente cambia el partido con los dos cambios. Nosotros tuvimos el 0-2 y pasamos al 1-1 y al 2-1. No dio tiempo a reaccionar. Tuvimos también el 2-2 y pasamos al 3-1. Si no la metes en la portería contraria, te la van a meter en tu portería".

El míster reconoció que le gustaron varias de las facetas que mostró la plantilla durante el partido. No obstante, no duda en afirmar que le gustaría que el equipo tuviese más picardía: "Estoy contento con la entrega y el juego en muchas facetas del partido, pero no supimos manejar la situación. Nos faltó esa experiencia y esa picardía que los jugadores deben tener".

"El primer objetivo nuestro como filial es que los jugadores crezca y aportar jugadores al primer equipo. Y el objetivo deportivo es mantener la categoría. Si competimos como lo hemos hecho en las dos primeras jornadas, debemos lograr el objetivo. Pero debemos ser conscientes de que no podemos perder como perdimo los dos partidos", declaraba Dely Valdés con respecto a los objetivos que tiene marcados el equipo blanquiazul.