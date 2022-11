Derrota del CAB Estepona en Alcobendas (76-74)

Derrota del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol (76-74) en la pista del Vantage Towers Alcobendas en un partido con momentos de desconexión defensiva y en el que las pupilas de Pablo Bernabé tuvieron un tiro para ganar, pero el balón no quiso entrar

Inmejorable puesta en escena del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, que comenzaba el partido en el Antela Parada mostrando su mejor cara en ambos lados de la cancha, no permitiendo a Vantage Towers Alcobendas encontrar tiros cómodos y siendo un rodillo ofensivo. Ana Pocek y Jone Azkue, muy incisivas al aro, se combinaron para anotar los primeros ocho puntos y provocar el tiempo muerto de Jesús Sánchez cuando apenas habían transcurrido dos minutos de juego. El parcial se abrió hasta el 0-11, momento en el que Lucía Togores sumó desde la línea de cuatro sesenta. Más de cinco minutos necesitó el equipo local para anotar su primera canasta en juego, pero para entonces el marcador era 4-13. La renta llegó a los doce puntos (6-18, min. 7) tras un tiro de media distancia de la interior montenegrina. Entonces, con menos de tres minutos para acabar el primer periodo, llegó la primera desconexión defensiva del partido, recibiendo ocho puntos sin ver aro y acabando los primeros diez minutos con 14-18 en el luminoso del Antela Parada.

Fatou Diagne inauguraba su marcador particular nada más comenzar el segundo cuarto, aprovechando su superioridad física, pero el conjunto del norte de Madrid había vuelto al partido y no estaban dispuestas a desengancharse. Se colocaban a dos, y entonces llegó el triple de Carla Viegas (18-23, min. 12), que no podría aportar mucho más en el encuentro por el virus que arrastraban varias jugadoras y que se cebó especialmente con la joven de San Pedro de Alcántara. Unos buenos minutos de Vero Matoso en ataque, que sumaba siete seguidos para las suyas, permitían a las pupilas de Pablo Bernabé volver a coger aire (22-33, min. 15), hasta que llegó una nueva desconexión defensiva que permitió al equipo de Julián Sánchez afrontar el tramo final antes del descanso con opciones a todo (33-35, min. 17, tras un triple de Inés Santibáñez), hasta el punto de ponerse por delante a base de lanzamientos de larga distancia, aunque la ventaja seguía siendo visitante al paso por vestuarios: 41-43.

Salió más concentrado el conjunto local en el tercer cuarto, no perdonando los desajustes defensivos y dando la vuelta al marcador con un triple de Carmen Leal y una canasta de Togores (46-43, min. 22), tomando más ventaja antes de que Azkue sumara la primera canasta para las visitantes en este periodo, después de más de tres minutos y medio de juego (48-45, min. 24). Esa canasta no terminó de cambiar la dinámica, aunque sí que sirvió para dar impulso a las jugadoras del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, que en el momento que volvieron a funcionar atrás lograron un 0-7 de parcial que les situaba de nuevo por delante (52-53) tras dos acciones positivas de Noelia Masià y Matoso. Pedía tiempo muerto el técnico local para frenar la sangría y, aunque fue así, no sirvió para que las suyas entraran en el último cuarto por delante: 54-55.

Después de lograr volver al partido, hasta en dos ocasiones, el inicio del último cuarto parecía marcar el devenir del partido. Pérdidas, tiros liberados que no entraban, concesiones atrás y un parcial de 14-2 en algo más de cuatro minutos y medio que daban la máxima renta a Vantange Towers Alcobendas (68-57) tras una canasta de Lucía Gutiérrez. Fue entonces, cuando más difícil parecía, que salió el coraje de las jugadoras del equipo de la Costa del Sol, que hicieron ‘click’ y crecieron desde las buenas acciones defensivas. A Pocek, cuando recibía, solo la podían parar con faltas, incluso defendiéndola entre tres jugadoras; Eva Cases Rey aprovechaba su verticalidad al aro para sumar y Macarena D’Urso asumió galones para hacer ver que era posible: con 2’54” para el final, tras un triple y una canasta en suspensión de la argentina tras recuperar el balón en saque de fondo, el luminoso del Antela Parada reflejaba 72-70. Las locales sumaron cuatro puntos, pero primero un triple de D’Urso y luego un tiro libre de Pocek más un tiro sobre la bocina de Togores que no entró dejaban tres segundos a las visitantes para tratar de anotar. Solicitó tiempo muerto Bernabé, pintó en la pizarra una jugada para ganar el partido, un triple frontal, pero al balón no quiso entrar y el triunfo finalmente fue para las jugadoras del Vantage Towers Alcobendas.

Vantage Towers Alcobendas 76 (14-27-13-22): Togores (15), Leal (3), Aranda (5), Rodríguez (6) y Justel (10) -cinco inicial-, Gutiérrez (17), Santibáñez (17), Fidalgo (-), De Sousa (0), López (3) y Fourcade (0).

CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol 74 (18-25-12-19): Aleksic (5), D’Urso (10), Masià (4), Azkue (6) y Pocek (28) -cinco inicial-, García (0), Cases Rey (5), Matoso (11), Viegas (3), Castro (0) y Diagne (2).