Diego Moyano, 50 años y bajo la portería del Ibeorquinoa Antequera en Asobal

Diego Moyano Chicoy (Alicante, 1971) ha renovado su compromiso con el Iberoquinoa Antequera para competir la temporada próxima en Asobal. A sus 50 años, el meta alicantino, el que más paradas ha realizado en la historia de la máxima competición española, extenderá su carrera una temporada más, anunció el club antequerano.

"En contra de lo que cree mucha gente, la elasticidad es una de las pocas características del músculo que se ganan con la edad. Yo con 18 años era bastante menos elástico que ahora. Pierdes potencia, pierdes recuperación… pero la elasticidad no se pierde, la elasticidad si se trabaja, se mejora", explicaba meses atrás Moyano, que ha tenido una dilatadísima carrera que le ha llevado por muchos lugares de España, empezando por el histórico Puleva Maristas en la década de los 90.

"Antequera es el sitio donde mejor lo hemos pasado, pero en el aspecto deportivo fue una pena que un equipo como el que teníamos no pudiera competir en igualdad de condiciones con el resto de equipos de la liga… ¡y aun así fuimos el equipo que que ha descendido con más puntos en la historia de ASOBAL!", explicaba sobre su primera etapa en Málaga: "Después de aquello siempre hemos querido volver a Andalucía y con el tiempo, Lorenzo Ruiz habló conmigo y llegamos a un acuerdo para que viniera a jugar mientras estaba trabajando. Lo que pasa es que ahora por circunstancias laborales me he tenido que ir a vivir a Granada, pero si no viviría aquí". El club también notificó la marcha de Isaac García.