Doble podio para Álvaro Fontes en Estoril

Álvaro Fontes disfrutó de un fin de semana de carreras dulce en el Autódromo do Estoril, escenario de la cuarta y última cita del Supercars Endurance Ibérico, y en el que el piloto malagueño se sentó en esta ocasión al volante de un Ginetta G50 de Tockwith Motorsport. Junto al debutante Tomás Pinto Abreu, Fontes cuajó otra destacada actuación subiendo al podio de la categoría GTC por partida doble y dejando impronta de su velocidad tanto en condiciones de seco como de lluvia.

El viernes por la mañana se celebraron los entrenamientos libres en los que Fontes comenzó a descubrir las particularidades del Ginetta y, ya por la tarde, afrontó las sesiones de clasificación que iban a determinar las parrillas de salida de ambas carreras. En la Q1, Pinto Abreu paró el cronómetro en un tiempo de 1m50.887s mientras, en su turno en Q2, Fontes firmó un excepcional tiempo de 1m43.594s. La primera carrera de 45 minutos se celebró el sábado y estuvo pasada por agua. Pinto Abreu efectuó el primer relevo, de menos a más, antes de ceder el testigo a Fontes. El piloto andaluz comenzó a rebajar sus registros y al término pasó por meta en tercera plaza entre los GTC. El domingo, ya en la segunda carrera, Fontes ganó tres posiciones en la salida y rodó sexto absoluto antes de parar en la vuelta 12 para entregar el Ginetta G50 a Pinto Abreu. El portugués resistió en la segunda posición entre los GTC y certificó otro podio bajo la bandera a cuadros.

“Estoy contento por cómo se ha desarrollado el fin de semana. En clasificación, con un Ginetta como éste que tiene un déficit de potencia con otros coches más modernos, me situé en mitad de parrilla que era nuestro objetivo. Quiero destacar que mi compañero, que debutaba con estos coches, lo hizo realmente bien”, explicaba Fontes. Añadía que “la carrera del sábado fue muy complicada en lluvia, pues el G50 no tiene ni ABS ni control de tracción. Pero luchamos para hacernos con el tercer escalón del podio. Hoy he hecho una buena salida y me he situado sexto, rodando a un gran ritmo. Mi compañero ha refrendado la buena actuación del equipo llevando el coche a meta en segunda posición. Ha sido un gran fin de semana en el que me he divertido mucho con el Ginetta. Y qué más podemos pedir que un doble podio para marcharnos de Estoril".