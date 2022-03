Doble podio para Álvaro Fontes en Valencia

Álvaro Fontes tuvo un estreno dulce en la temporada 2022 del Campeonato de España de Resistencia celebrado este pasado fin de semana en el Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo. El piloto malagueño, que estrenaba un espectacular Ferrari 458 Challenge de Rosso Corsa compartido con Antonio Sainero, ha vuelto a demostrar sus excelentes dotes de pilotaje durante esta primera cita de la temporada.

Tras no haber podido rodar en los entrenamientos libres del sábado, Fontes lograba el más difícil todavía al salir a clasificación sin haber realizado ni una vuelta con el Ferrari 458 Challenge. Pero la experiencia y el buen hacer del piloto andaluz, tres veces campeón de España de circuitos, y de su equipo salía a relucir en la Q1 logrando una vuelta de 1m48.814s que le daba la segunda posición en la categoría GPX y le dejaba igualmente sexto absoluto. Su compañero Sainero tomaba el relevo en la Q2 y repetía siendo segundo de su categoría y sexto absoluto con una vuelta de 1m48.594s.

La primera carrera tenía su inicio al filo del mediodía y Fontes volvía a erigirse protagonista situándose cuarto absoluto a la estela del Ford Mustang de Cor Euser. Con el paso de las vueltas, y al no haberse podido realizar test previos, el desgaste de las gomas y los frenos penalizaba el ritmo de Fontes que haría su parada en boxes en el ecuador de la prueba. Ya con Sainero al volante, el Ferrari 458 Challenge de Rosso Corsa siguió su positivo desempeño para certificar en meta la segunda posición entre los GPX y ocupando la sexta posición en la clasificación general. En la segunda carrera, también de 50 minutos de duración, era Sainero el que realizó el primer relevo rodando en la segunda posición tras Euser hasta la parada en boxes. Con Fontes ya de vuelta al volante del Ferrari, el malagueño imprimió un ritmo rápido y consistente que volvió a brindarles la segunda plaza cuando cayó la bandera a cuadros

“Estamos muy contentos con estas dos segundas posiciones. Hemos demostrado la competitividad del Ferrari 458 Challenge y todos en la estructura de Rosso Corsa nos marchamos de Valencia con sensaciones positivas. No tuvimos pretemporada y, pese a experimentar algunos problemas con las pastillas de freno en la primera carrera pues no las pudimos rodar convenientemente en entrenamientos, conseguimos subir por partida doble al podio. En la segunda, he podido ya marcar un tiempo muy significativo de 1m40.4, que era el más rápido del fin de semana para nosotros”, decía un Fontes que resalta que “en Algarve iremos a por más todavía".